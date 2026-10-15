チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第2節が14日に行われ、ローマ（イタリア）とレアル・マドリード（スペイン）が対戦した。

ジャンピエロ・ガスペリーニ体制2年目での飛躍を目指すローマは、ここまで公式戦7試合を戦い4勝3分と無敗を維持。8シーズンぶりの参戦となったCLの初戦ではフェルナバフチェと1－1と引き分け、今節ホームで初白星を目指す。一方、2シーズン連続無冠という屈辱を味わい、ジョゼ・モウリーニョ監督のもとで復活を目指すレアル・マドリード。2－1で競り勝ったインテルとの初戦に続き、セリエAの名門を下して連勝発進となるだろうか。

序盤はホームの大声援を受けるローマがゴールに迫り、4分にはセットプレーの流れからマリオ・エルモソの狙い澄ましたシュートが枠の左隅を捉える。その8分後には右サイドで幅を取ったマティアス・スーレを起点にパウロ・ディバラにチャンス到来。良い入りを見せると、20分には敵陣ボックス手前中央で縦パスを引き出したドニエル・マレンが右へ展開し、スーレの折り返しを受けたマルテン・デ・ローンがダイレクトでミドルシュートを突き刺し、先制に成功した。

しかし、レアル・マドリードもすぐさま反撃。失点からわずか5分後、ローマがルーズボールの処理を誤ったところをキリアン・エンバペが見逃さず、ボックス手前中央から強烈なミドルシュートを叩き込んだ。

一瞬の隙を突いて試合を振り出しに戻したレアル・マドリードは32分にも決定機。左サイドで高い位置を取ったマルク・ククレジャがGKティボー・クルトワからのロングフィードを受けてボックス内へ侵入。しかし、右足で放ったシュートは枠の左へ外れ、逆転とはならない。その後は互いにチャンスを作るも、ラストパスやフィニッシュの精度を欠き、前半は1－1で終了した。

後半開始早々の51分、再びローマが一歩前に出る。自陣まで下がったヴィニシウス・ジュニオールのところでボールを刈り取ると、後半から投入されたロドリゴ・モラが前方のマレンヘラストパス。最後はフェデリコ・バルベルデのカバーに遭いながらもネットを揺らす。さらに6分後には自陣ボックス内からカウンターへ転じると、相手最終ラインと上手く駆け引きしたマレンがスーレからのスルーパスに抜け出し、GKクルトワとの1対1を制した。

レアル・マドリードはすぐさま反撃に転じ、エンバペが何度もゴールに迫る。68分にはヤン・ディオマンデの絶妙なスルーパスに抜け出し、GKも抜き去ってネットを揺らしたが、オフサイドの判定で得点は認めらなかった。

それでも83分、左のショートコーナーからエンドリッキがヘディングシュートを放ち、GKピエルルイジ・ゴッリーニが弾いたところをカルロス・エスピが押し込んで1点差に。さらに2分後にはアルダ・ギュレルの左CKにエンドリッキが頭で合わせ、一気に試合を振り出しに戻す。さらに90分にはギュレルの右CKからアントニオ・リュディガーがネットを揺らし、たった7分間で2点差をひっくり返した。

試合は3－4で終了し、土壇場で試合をひっくり返したレアル・マドリードが連勝を飾った。次節、ローマは20日にスロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）、レアル・マドリードはライプツィヒ（ドイツ）といずれもホームで対戦する。

【スコア】

ローマ 3－4 レアル・マドリード

【得点者】

1－0 20分 マルテン・デ・ローン（ローマ）

1－1 25分 キリアン・エンバペ（レアル・マドリード）

2－1 51分 ドニエル・マレン（ローマ）

3－1 57分 ドニエル・マレン（ローマ）

3－2 83分 カルロス・エスピ（レアル・マドリード）

3－3 85分 エンドリッキ（レアル・マドリード）

3－4 90分 アントニオ・リュディガー（レアル・マドリード）