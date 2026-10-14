







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間12日から、ミルウォーキー・ブルワーズとナリーグ優勝決定シリーズを戦っている。ここまでは0勝2敗と苦戦しているが、米メディア『ドジャースネイション』は、昨季のワールドシリーズ（WS）を思い出すべきと指摘している。



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ドジャースは昨季のWSでトロント・ブルージェイズと対戦したが、1勝1敗で迎えたホーム3連戦で1勝2敗と負け越し、後がない状態で敵地へ戻るという厳しい展開に。ただ、その敵地で2連勝を収め逆転で栄冠を掴んだ。



同メディアは「昨季のドジャースはポストシーズンの最初の2ラウンドは順調に勝ち上がったが、WSは激闘となった。ブルージェイズはドジャースにとどめを刺すことができず、チームの粘り強さとベテラン選手たちの経験が光った。そして今、若い選手が中心のブルワーズを相手に、ドジャースは依然として経験面で優位に立っている。この劣勢から巻き返すために何が必要なのかを分かっているはずだ」と言及。



続けて、「ここ2試合ではベテラン選手が多いチームの弱点が露呈したが、今後は経験豊富な選手たちの存在がシリーズの流れを変える助けになるかもしれない」と記している。











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