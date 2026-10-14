「出場し続けることは重要な能力」今永昇太、カブス最終年はB-評価！　去…









今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する33歳の今永昇太投手について、米メディア『ノース・サイド・ベースボール』が2026年シーズンを総括する記事を掲載し、「B-」の評価を下している。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

今永は1年目の2024年にサイ・ヤング賞投票で5位に入った。



しかし2025年は5月にハムストリングを痛めて約2カ月離脱し、地区シリーズでミルウォーキー・ブルワーズに敗れている。



その後、今永と球団の双方が延長を見送り、2026年は1年総額2202万5000ドル（約34億8000万円）のクオリファイング・オファーで契約した。



同メディアによると、今季は「浮き沈みの激しいシーズンだったが、プラス面がマイナス面を上回った」と伝えている。



奪三振率は2025年の20.6％から24.6％へ上昇。



与四球も少なく、チェイス率は91パーセンタイル、空振り率は82パーセンタイル、与四球率は95パーセンタイルを記録した。球速もほぼ1マイル上がり、2024年並みに戻っている。



特に評価されたのが稼働力だ。











今永は32先発、174投球回でいずれもチームトップだった。



ケイド・ホートン投手、エドワード・カブレラ投手、ベン・ブラウン投手ら先発陣が故障者リスト入りを繰り返す中、同メディアは「他の投手が投げられない時でも、今永はマウンドに上がった」と評している。



一方で課題も明確だった。



直球の平均球速は91.6マイルにとどまり、被本塁打は全投手で2番目に多い。



決め球の種類も少なく、打順1巡目は奪三振率29.3％、xFIP3.22だったが、3巡目には奪三振率12.2％、xFIP5.53まで悪化した。



それでも防御率3.77は運に左右されたものではないという。



予想防御率は3.80、xFIPは3.74で、防御率の順位は24位。ただし、fWARは2.0未満にとどまる。



同メディアは今永を「状況の恩恵を受けた存在であると同時に、その状況に囚われている部分もある」と表現した。



さらに「出場し続けることは重要な能力であり、彼はそれを果たした」と評価を上乗せした理由を説明している。



その上で同メディアは、今永の課題と成功への余地の小ささから「2027年には新たな球団に身を置くことになるだろう」と見通しを示した。



【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】