「ほぼ完璧に合致」鈴木誠也にヤンキースとレッドソックスが熱視線！？　…









鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の鈴木誠也外野手が、今オフのフリーエージェント（FA）市場でニューヨーク・ヤンキースとボストン・レッドソックスによる争奪戦の対象になる可能性があると、米メディア『ピンストライプス・ネーション』が報じている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

鈴木はカブスと結んだ5年総額8500万ドル（約134億3000万円）の契約を終え、ワールドシリーズ終了後にFAとなる。



カブスはワイルドカードシリーズでサンディエゴ・パドレスにスイープされて敗退している。



鈴木の今季成績は打率.270、出塁率.368、長打率.473、26本塁打、31二塁打、86打点、81四球、OPS+131で、WAR5.1はキャリア最高だった。



ヤンキースは地区シリーズでタンパベイ・レイズに3連敗を喫して敗退。



レギュラーシーズンは左投手に対して打率.245、出塁率.315、OPS.732と苦しんだ。



同メディアによると、FA市場には「ヤンキースにほぼ完璧に合致する」選手が1人残っており、「それは同地区のライバル2球団にも当てはまる」と伝えている。



その根拠が左投手への強さだ。



鈴木は今季、左投手に対して168打席で打率.309、出塁率.429、長打率.537（OPS.965）、8本塁打、29四球、32三振をマーク。



OPSはヤンキースのチーム成績を233ポイント、出塁率は114ポイント上回る。



守備でも右翼で111試合に出場し、スタットキャストによるOAAで+5をマークした。











すでにトロント・ブルージェイズも動いている。



米メディア『ジ・アスレチック』のミッチ・バノン記者は9月下旬、ブルージェイズが鈴木の獲得を目指す見込みだと報じた。



ブルージェイズは79勝83敗で地区最下位に沈み、本塁打数はメジャー最少。



レッドソックスも163本塁打でメジャー26位にとどまり、ワイルドカードシリーズではヤンキースに合計2対18で2連敗した。



ただし同メディアは、ヤンキースやレッドソックスと鈴木を直接結びつける報道はまだないとしている。



一方で課題もある。



ヤンキースでは右翼をアーロン・ジャッジ外野手が守り、コディ・ベリンジャー外野手は長期契約を結んでいる。



鈴木は今季155三振を喫し、2027年は33歳のシーズンを迎える。



カブスがクオリファイング・オファーを提示すれば、獲得球団にはドラフト指名権の補償が絡む。



それでも同メディアは「ヤンキースのロースターには、左投手を打てて外野を守れる右打者が必要だ。鈴木は両方の条件を満たす」と結論づけている。



【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】