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ロサンゼルス・ドジャースはミルウォーキー・ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦を4-7で落とし、シリーズ0勝2敗となった。その中でデーブ・ロバーツ監督は、ウィル・スミス捕手がABSチャレンジを要求しなかった場面について指摘した。米メディア『クラッチ・ポインツ』のロレンツォ・J・レイナ記者が10月12日（日本時間13日）に言及した。



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問題の場面は山本由伸投手がブライス・チュラング内野手と対戦した際に起きた。山本が投じた91マイル（約146.4キロ）のカッターはボールと判定され、チュラングは四球で出塁した。



山本の表情からは、判定に納得していない様子もうかがえた。しかし、捕手のスミスはABSによる判定のチャレンジを要求しなかった。



その後、ブルワーズは同じイニングにクリスチャン・イエリチ外野手が適時打を放ち、チュラングとデービッド・ハミルトン内野手が生還。ブルワーズが3-2と逆転した。



この場面についてロバーツ監督は「あの判定には納得できなかった。ウィルはあの場面を最高の位置から見ていた。チャレンジに関しては捕手の判断を尊重すべきだが、振り返ってみれば、あの判定が試合の流れを変えてしまった」と言及した。



結果的に見ればスミスはチャレンジを要求すべきだったのかもしれない。しかし、ロバーツ監督はシーズン中にチャレンジの制限をかけたことがあり、試合の序盤で失敗するのを選手が恐れた可能性もある。











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