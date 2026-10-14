







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間13日、ミルウォーキー・ブルワーズとのナリーグ優勝決定シリーズ第2戦に4-7で敗れた。同シリーズは2連敗スタートとなってしまったが、共同オーナーを務めるマジック・ジョンソン氏はまだ楽観視しているようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。



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ドジャースは初戦を1-2と僅差で落とすと、2戦目は3度のリードを守れずに4-7で敗戦。野手陣に不振に陥っている選手が多く、第3戦目以降もどこまで立て直せるかは不透明な状況だ。



ただ、同メディアは「ドジャースはブルワーズに0勝2敗とリードを許しているが、ロサンゼルス・レイカーズのレジェンドであり、ドジャースの少数株主でもあるジョンソン氏は、シリーズの舞台がロサンゼルスに移ることでチームは巻き返せると今も信じている」と言及。



続けて、ジョンソン氏が自身のＸに「今夜のブルワーズ戦に敗れ、ナリーグ優勝決定シリーズで0勝2敗となった。しかし、ドジャースは次の3試合を本拠地で戦うし、シリーズはまだまだ終わっていない！」と綴ったことを伝えている。











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