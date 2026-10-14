









2026年、トロント・ブルージェイズに加入した岡本和真選手。メジャー1年目の挑戦を、グラウンドの内外で多くのスタッフが支えてきた。その中には、通訳の大嶋佑亮さん、管理栄養士の讃井友香さん、そしてアナリストを務める私の夫・加藤豪将もいる。それぞれの立場から見えた岡本選手の素顔とは。3人の言葉を通して、メジャー1年目を振り返る。（文・Chika Katoh）



岡本和真の「声」になるということ



岡本選手がチームに馴染んでいく過程を、最も近くで見てきた一人が通訳の大嶋さんだ。



実は大嶋さんはトロント生まれ。子どもの頃からブルージェイズが好きで、数え切れないほど試合を見てきた。だからこそ、6月12日のヤンキース戦で岡本選手がウェザーズ投手から放った、ロジャーズ・センターの5階席まで運ぶ423フィートの特大アーチが、どれほど滅多に起こらないことかを肌で分かっている。



菊池雄星投手の通訳を務めた経験もあり、菊池投手のブルージェイズ在籍時にはこのチームにも帯同していた。球団にも元々なじみのある存在だ。











言葉の壁がある中で、岡本選手はどうチームに入っていったのか。大嶋さんは答えた。



「言葉も通じない中で、かなり自然にチームへ溶け込んでいったように見えました」



海外生活が簡単ではないことを、チームメイトたちも理解していた。だからこそ選手たちは岡本選手を気にかけ、いろいろなことを教え、「和真のことをもっと知りたい」と自分から質問してきたという。



ただ、大嶋さんの仕事を近くで見ていると、その「自然に溶け込む」を支えているのが通訳という仕事の奥深さなのだと感じる。



岡本選手はユーモアのある人だ。その人柄を、言葉の通じない環境でそのまま伝えるのは、実はとても難しい。



監督やコーチと話すときは、岡本選手がどう思われようと、伝えるべきだと思ったことははっきり伝える。



チームメイトとの軽口、ヒーローインタビュー、クラブハウスでの何気ない会話、そしてファンへの言葉。その一つひとつで、岡本選手が相手にどう受け取られるかを常に考えながら訳している。



ただ言葉を置き換えるのではなく、岡本和真という人間そのものを届ける。それが、大嶋さんのすごみだ。



その象徴が、初めての囲み取材だった。報道陣に囲まれた岡本選手は、自分のことをこう表現した。



「硬派で、真面目で、男前」



この一言が笑いとともにファンに伝わったのは、その場に大嶋さんがいたからでもある。





「こだわりは特になくて」管理栄養士が語る岡本和真の適応力



管理栄養士の讃井さんから見た岡本選手は、また少し違う。



讃井さんは、今年がメジャー2年目のシーズンになる。まず岡本選手の「食」について聞くと、意外な答えが返ってきた。



「カズマさんは食に関して、こだわりは特になくて。私たちが提供するこっちの食事も『美味しい』と言って食べてくれます。そういった意味でも、こっちの生活に慣れるのが早かった気がします」











日本から海外へ移った選手にとって、食文化の違いは小さな問題ではない。けれど岡本選手は、その壁をほとんど感じなかったという。



私は、この話がただ食事だけの話には思えなかった。



食に慣れることも、トロントのような北米の暮らしに適応することも、そして相手ピッチャーにアジャストしていくことも、根っこにあるのは同じなのではないか。目の前の環境を受け入れ、そこに自分を合わせていく。岡本選手の適応の早さは、打席の中と外でつながっているように感じた。



栄養士の仕事は、思うより細やかだ。試合前に食べられない選手にはスムージーを、リカバリーにはオメガ3のショットを用意する。シーズンの初めと中間には血液検査も行い、日々の会話からその選手に合ったアドバイスを重ねていく。「食事を出す人」ではなく、長いシーズンに向けて選手の身体を整えていく専門家なのだ。



「（岡本選手は）今季がルーキーシーズンなのに怪我もなく、素晴らしい結果も残して、リスペクトしています」



岡本選手は2026年シーズン、チームトップの33本塁打、92打点。その数字の裏側には、毎日の身体づくりを支えるスタッフの存在がある。







「一回対戦したら覚えている」元プロ野球選手が見た岡本和真の“天才性”

[caption id="attachment_277721" align="alignnone" width="1200"] ホームランを打った岡本和真（写真：Getty Images）[/caption]











アナリストとして岡本選手と毎試合のゲームプランニングを行うのが、夫の加藤豪将だ。夫もまた、スタッフとしては2年目のシーズンを迎えていた。



「岡本選手の凄さは？」と聞くと、最初に出てきたのは意外な答えだった。



「一回対戦したら覚えていること」



2025年3月、読売ジャイアンツに在籍していた岡本選手は、プレシーズンゲームでロサンゼルス・ドジャースと対戦した。その一戦で投げられた一球一球を、岡本選手は覚えていたという。しかも球種やコースだけではない。そのとき自分がどんな気持ちだったのかまで覚えている。



選手として13年間、日米両方でプレーしてきた夫が、そんな岡本選手を見て、ある言葉の意味が変わったと話していた。その言葉とは、「天才」だ。



これまで夫は、天才とは能力や感覚のことだと思っていたという。けれど岡本選手の今季を見て、考えが変わった。



自分の能力を信じ、その感覚を試合の中で迷わず使いきる。その根性こそ、天才と呼ぶべきものなのかもしれない――そう感じたそうだ。



普段の2人は、決して堅苦しい関係ではない。むしろ岡本選手から夫がいじられることも多いという。データを介して仕事をしながらも、そこには肩書きだけではない自然な関係ができているようだった。



選手として長く野球の世界にいた夫にとっても、選手からスタッフへと立場が変わり、これまでとは違う形で選手と向き合うのは初めての経験だった。



最初は関係づくりに苦労したこともあったという。それでも今年は、岡本選手をはじめ日本人スタッフからも多くを学んだと話していた。



「お互いに高め合えたと思う」



そして、これは妻という立場だから気づけたことかもしれない。今季、球場から帰ってくる夫が、いつもより楽しそうだった。



岡本選手が加わり、話したいことが増えたのだろう。長く野球に携わってきてなお、まだ学ぶことがある。



その手応えが、家に持ち帰る表情ににじんでいた。













[caption id="attachment_295419" align="alignnone" width="1200"] （左から）大嶋佑亮、岡本和真、加藤豪将【写真：Chika Kato】[/caption]



















一人の選手を支える「もう一つのチーム」



岡本選手の2026年を振り返ると、まずは数字やホームランに目が向く。



けれど、その一方で、グラウンドの外には彼を支えるたくさんの人がいる。言葉をつなぐ人。身体を整える人。データから野球を支える人。



3人の話を聞いて感じたのは、「日本人スタッフが岡本選手を支えている」というより、岡本選手もまた周りのスタッフを成長させているということだった。



選手にとっても、スタッフにとっても、それぞれが新しい経験を積み重ねた一年だったのだ。



グラウンドに立つ一人の選手の背後には、目には見えないもう一つのチームがある。その存在を知ってから見るメジャーリーグは、少し違って見えるかもしれない。



















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【了】