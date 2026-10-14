







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスのイヒネイツア選手は14日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎で行われた読売ジャイアンツとの「みやざきフェニックス・リーグ」に「2番・左翼」で先発出場。9回に右翼スタンドへソロ本塁打を放ち、持ち前の打撃力をアピールした。



イヒネは誉高から2022年ドラフト1位でソフトバンクに入団したプロ4年目内野手。186センチ、83キロの体格を誇る右投左打の22歳で、高い身体能力を生かしたプレーを持ち味とする。



0-10と大量リードを許して迎えた9回、先頭打者として第4打席に入ったイヒネ。巨人の田村朋輝投手に対し、1ボールからの2球目、146キロの直球を完璧に捉えると、打球は右翼スタンドへ。チームの反撃となるソロ本塁打を放った。



この日のイヒネは、第3打席まで左飛、一ゴロ、左飛と凡退していたが、最終打席で豪快な一発を記録。4打数1安打1打点の成績を残し、出場2試合連続安打をマークした。



昨季は一軍デビューを果たしたものの、出場は1試合のみ。今季も一軍では9試合の出場で3打数無安打に終わった。二軍では63試合に出場し、打率.215、0本塁打、21打点、21盗塁を記録している。



なお、試合はソフトバンクが9回にイヒネと盛島稜大選手の本塁打で3点を返したものの、3-10で巨人に敗れた。























【動画】146キロ直球を完璧に捉えた！ソフトバンクのドラ1野手が放った豪快アーチがこちら

DAZNベースボールのXより













目の覚めるような一打



イヒネイツア 完璧な一発！

ライトスタンドへ突き刺した！



⚾️ソフトバンク×巨人（フェニックス・リーグ）

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【了】