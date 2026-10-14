







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間15日、ミルウォーキー・ブルワーズとのナリーグ優勝決定シリーズ第3戦に臨む。先発マウンドにはブレイク・スネル投手が上がる予定だが、シリーズの流れはもちろん、自身への評価も覆そうと意気込んでいるようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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今季のスネルは左肘遊離体や股関節の張りなどに苦しみ、レギュラーシーズンは9登板、4勝1敗、防御率1.90と今一つ稼働できず。ポストシーズンでも、ナリーグ地区シリーズ第2戦で3.2回1失点と早期降板している。



同メディアは「スネルはレギュラーシーズンの登板数が少ないことから『パートタイムの投手』と見なされることへの疑問に答え、健康な状態を維持し、重要な試合で結果を残すことで、球界に自分の実力を証明したいと強く願っている。カリフォルニアポストのインタビューで、彼は投手としての自分の努力が正当に評価されていないと感じていると語った」と言及。



続けて、「みんなに僕の投球を見てもらって、僕が優れた投手、素晴らしい投手になるためにどれだけ努力してきたのかを理解してほしい。その努力は、彼らがこれまで経験してきたことや、僕に対して認めてくれていることよりも、はるかに大きなものなんだ」という本人のコメントを伝えている。











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