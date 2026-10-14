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広島東洋カープの佐藤啓介選手は14日、宮崎県日南市の天福球場で行われた阪神タイガースとの「みやざきフェニックス・リーグ」に「1番・左翼」で先発出場。5回にソロ本塁打を放ち、持ち前の長打力をアピールした。







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佐藤は静岡大から2023年育成ドラフト2位で広島に入団したプロ3年目内野手。



4-1と広島がリードして迎えた5回、佐藤は先頭打者として第3打席に入ると、阪神の2023年ドラフト1位右腕・下村海翔投手が投じた3球目、高めの直球を振り抜くと、打球は右翼スタンドへ。リードを4点に広げるソロ本塁打となった。



佐藤は初回の第1打席でも右前安打を放っており、この日は5打数2安打1打点。フェニックス・リーグで打撃力をアピールした。



昨季は二軍で84試合に出場し、打率.247を記録。今季の一軍公式戦では70試合に出場し、打率.203、5本塁打、16打点を記録している。



なお、試合は広島が7-5で阪神に勝利した。































【動画】高め直球を豪快に振り抜く！佐藤啓介がドラ1右腕から放った一発がこちら

DAZNベースボールの公式Xより













一閃⚔



佐藤啓介 高めを振りぬいた！

カープ5点目！



⚾️阪神×広島（フェニックス・リーグ）

#carp

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【了】