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14日のプロ野球公示で、阪神タイガースは糸原健斗選手を一軍登録から抹消した。



糸原は2016年ドラフト5位でJX-ENEOSから阪神に入団したプロ10年目内野手。2018年、2019年には2年連続で全143試合に出場し、内野の主力として活躍。その後は代打や途中出場を中心に、経験豊富な左打者としてチームを支えてきた。



しかし、今季はここまで21試合に出場し、20打数1安打、打率.050、0本塁打、0打点。限られた出場機会の中でバットで結果を残すことができず、レギュラーシーズンを終えていた。



一方、今季のファームでは46試合に出場し、打率.284、1本塁打、10打点をマーク。74打数21安打に加えて18四球を選び、出塁率.424と二軍では高い出塁能力を示していた。



阪神は14日から甲子園で横浜DeNAベイスターズとの「2026 JERA クライマックスシリーズ セ」ファイナルステージに臨む。しかし、糸原は同日の公示で登録抹消となり、再登録可能日は10月24日以後。



ファイナルステージは14日から19日までの最大6試合で、予備日を含めても21日までのため、今シリーズには出場できないこととなった。



同日の阪神は村上頌樹投手、R.ドリス投手、前川右京選手を登録。短期決戦を戦うメンバーを入れ替える中で、ベテラン内野手がメンバーから外れる形となった。











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【了】