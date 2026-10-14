トヨタ85C L ル・マン クーペの快挙を、眼福のガレージで共に祝う！｜「Octane名車研究」参加者募集

オクタン読者限定イベント「Octane 名車研究」は、歴史的名車の実車を前に、その車に直接かかわった人との対談セッションを通じて、その魅力や物語に迫るリアルイベントだ。これまでにポルシェ911、トヨタ2000GT、フェラーリ・エンツォ フェラーリ、マクラーレンF1×GMA T.50、ランボルギーニ・ミウラ、ポルシェ959に登場いただき、エンスージアストの知的好奇心を満たしてきた。

【画像】ペブルビーチで行われたコンクール・デレガンスで、日本車クラスのクラスウィナーを勝ち取ったトヨタ85C L ル・マン クーペ

その「Octane 名車研究」の7回目の開催が決定した。次回のテーマは「トヨタ85C L ル・マン クーペ」。トヨタのル・マン挑戦の原点ともいえるこのマシンは、今夏、アメリカ・ペブルビーチで行われたコンクール・デレガンスにおいて日本車クラスのクラスウィナーを勝ち取っている。

その歴史的な快挙を祝して、次回の「Octane 名車研究」は、オーナーの國江仙嗣氏のガレージにて実施することを決定。実車を間近で見ながら、國江氏がこの車を手に入れたきっかけやエピソード、ラグナ・セカで実際に走らせるまでのコンディションに仕上げた過程、そしてペブルビーチのコンクール当日の様子などをつぶさに語っていただく。

さらに、ル・マン クラシックでも自らステアリングを握って参戦するオーナーならではの視点と経験から、海外の自動車関連イベントに関するリアルな話もお聞かせいただく予定だ。

一般財団法人ワールドヘリテージ財団の代表として活動する國江氏の、自動車文化への熱意と愛情あふれる素晴らしいコレクションが揃うガレージで、他では聞けない貴重な話を聞けるチャンス。奮ってご応募いただきたい。

Octane名車研究「トヨタ85C L ル・マン クーペ」編

日時：2026年 11月23日(月・祝) 13:00～15:00（12:30～受付）

場所：岐阜県瑞穂市（詳しい住所は当選された方へご連絡します）

展示車両：トヨタ85C L ル・マン クーペ、他 國江氏コレクション

主催：オクタン日本版

参加費：8,000円（税込）/1名

定員：20組40名程度（応募者多数の場合は抽選により決定）

応募締切：2026年10月31日(土)（応募状況により早期締切の可能性があります）

エントリーフォーム：https://forms.gle/g4P1SFpwAq51RzWE8

・応募者多数の場合は抽選により参加者を決定します

・当選の方へのご連絡はEメールにて11月5日(木)以降を予定しています

・参加費（8,000円/1名）は事前にお振込みをお願いします。振込先はご当選者様へのメールにてご案内します

（参考）会場へのアクセス

・東海道新幹線「岐阜羽島」駅より車（タクシー）で約20分

・JR東海道本線「穂積」駅より車（タクシー）で約5分

・自家用車でのご来場も可能です

文：オクタン日本版編集部 写真：國江氏提供