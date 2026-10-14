







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズの宮崎一樹選手は13日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎で行われたみやざきフェニックス・リーグの中日ドラゴンズ戦に「5番・左翼」で先発出場。初回に先制の3ランを放った。







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初回、上川畑大悟選手の二塁打と今川優馬選手の死球で好機をつくり、2死一、二塁で迎えた第1打席。中日先発の中西聖輝投手が投じた6球目の直球を捉えて、左翼スタンドへ運んだ。



4回の第2打席は遊ゴロに倒れ、その裏の守備から阪口樂選手と交代。この日は2打数1安打3打点だった。



試合は3回に逆転を許し、日本ハムは3-5で敗れた。チームはフェニックス・リーグで5連敗となった。



宮崎選手は山梨学院高、山梨学院大を経て2023年ドラフト3位で日本ハムに入団。プロ3年目の今季は一軍で7試合に出場し、打率.105ながらプロ初本塁打を記録した。



ファームでは90試合に出場し、打率.296、4本塁打、32打点、10盗塁。46四球を選び、出塁率.406、OPS.811の成績を残した。



























【動画】ドラ1右腕の直球を一撃！宮崎一樹が左翼スタンドへ運んだ先制3ランがこちら



DAZNベースボールのXより





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宮崎一樹 レフトへ豪快なホームラン🚀

今季二軍で打率.296 4本 OPS.811



⚾️中日×日本ハム（フェニックス・リーグ）

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【了】