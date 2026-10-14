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読売ジャイアンツの荒巻悠選手は13日、宮崎・日向で行われたみやざきフェニックス・リーグの東北楽天ゴールデンイーグルス戦に「5番・三塁」で先発出場。4打数3安打2打点の活躍を見せた。







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打席では丸佳浩外野手のようにグリップを大きく動かすフォームも披露した荒巻。5点リードの5回、三塚琉生選手の中堅への三塁打で1死三塁となり、第3打席を迎えた。



楽天先発の古賀康誠投手に対し、カウント1-0から右前へ運ぶ適時打を放ち、リードを6点に広げた。



この日は初回2死一塁の第1打席で右前打を放つと、3回1死二塁の第2打席では左翼への適時二塁打。直後には三盗も決め、フリアン・ティマ選手の右犠飛で生還した。8回の第4打席は空振り三振だった。



試合は先発の横川凱投手が5回無失点に抑え、巨人が6-1で勝利した。



荒巻選手は祐誠高、上武大を経て2024年ドラフト3位で巨人に入団。ルーキーイヤーの昨季は一軍で31試合に出場し、打率.296、1本塁打を記録した。



プロ2年目の今季は一軍での出場がなく、ファームでは84試合で打率.217、4本塁打、22打点だった。



























【動画】まるで丸佳浩…？！荒巻悠の右前適時打がこちら



DAZNベースボールのXより





来季こそ💪



今季は一軍での出場なしも

荒巻悠 今日はここまで3打数3安打2打点🎉



⚾️巨人×楽天（フェニックス・リーグ）

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【了】