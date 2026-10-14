







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの松中信彦打撃統括コーチが13日、自身のインスタグラムを更新。チームのウインドブレーカー姿でベンチの前に立つ写真を添えて、今季限りでの退団を報告した。







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投稿では、井上一樹前監督から声をかけられ、ドラゴンズで指導する機会を得たことに感謝。選手に野球を教える楽しさや、選手が結果を出したときの喜びを振り返り、チームの今後に期待を寄せた。最後はファンへの感謝の言葉で締めくくった。



球団は同日、松中コーチのほか、平田良介外野守備走塁コーチ、落合英二投手コーディネーター、中村豊外野守備総合コーチの4人が今季限りで退団すると発表した。



松中コーチは2025年シーズンから2年間、打撃統括コーチを務めた。チームの本塁打数は2025年の83本から今季は121本に、得点は403から478に増えた。今季の121本塁打は、セ・リーグで3番目に多い数字だった。



現役時代は八代第一高、新日鉄君津を経て、1996年ドラフト2位でダイエーに入団。2004年には打率.358、44本塁打、120打点をマークし、平成で唯一の三冠王に輝いた。



ダイエー、ソフトバンクでは19年間プレーし、NPB通算1780試合で打率.296、352本塁打、1168打点の成績を残している。



井上前監督は今季限りで辞任しており、来季は新たな体制でシーズンに臨むことになる。



























【投稿】今季限りで中日を退団…！松中信彦がドラゴンズでの2年間に感謝をつづる



松中信彦コーチの公式インスタグラムより





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【了】