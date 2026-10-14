【中日】来季のエース候補が力投…！中日の“ドラ1右腕”が7回3失点7奪三振









中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの中西聖輝投手は13日、サンマリンスタジアム宮崎で行われたみやざきフェニックス・リーグの北海道日本ハムファイターズ戦に先発登板。7回を97球で投げ、5安打3失点、7奪三振の内容だった。







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初回は1死から上川畑大悟選手に右翼への二塁打を浴び、今川優馬選手には死球を与えた。2死一、二塁となり、宮崎一樹選手に左翼席への3ランを許して先制された。



それでも2回以降は追加点を与えなかった。2回は日渡騰輝選手、常谷拓輝選手から2者連続で空振り三振を奪った。6回は2死から阪口樂選手に中堅への三塁打を浴びたが、続くライル・リン選手を二飛に打ち取った。



最終回となった7回は、日渡選手を二飛に打ち取ると、常谷選手を見逃し三振に仕留めた。最後は星野ひので選手を二ゴロに抑え、この回を三者凡退で終えた。



打線は3回、無死満塁から花田旭選手の左翼への適時二塁打で同点とし、相手の暴投と失策で勝ち越した。7回には味谷大誠選手の適時打で1点を加え、5-3で勝利。チームはフェニックス・リーグ開幕から無傷の5連勝となった。



中西投手は智弁和歌山高、青山学院大を経て2025年ドラフト1位で中日に入団。



プロ1年目の今季は5月4日の阪神タイガース戦でプロ初勝利を挙げ、一軍では8試合に登板して2勝4敗、防御率6.39だった。ファームでは12試合に登板し、4勝2敗、防御率1.61の成績を残した。



























【動画】ラストイニングで7個目の奪三振…！中西聖輝が見逃し三振に仕留める



DAZNベースボールのXより





2年目へ向けて💪



中西聖輝 7回3失点7奪三振（97球）

※映像は7回の奪三振



⚾️中日×日本ハム（フェニックス・リーグ）

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【了】