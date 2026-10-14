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ロサンゼルス・ドジャースはミルウォーキー・ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズで連敗し、0勝2敗で本拠地へ戻ることになった。打線だけでなく先発、ブルペンにも不安が露呈しており、ワールドシリーズ進出が危うくなっている。米メディア『ファン・サイデッド』のクリス・ランダース記者が10月12日（日本時間13日）に言及した。



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ドジャースがポストシーズンのシリーズで2ゲーム差をつけられるのは2023年以来のことだ。第2戦では得点4を挙げたものの、相手投手の暴投や2つの送球ミスにも助けられ、チーム全体ではわずか安打3だった。



前日の第1戦も得点1に終わっており、攻撃陣は2試合続けて低調。さらに先発陣の柱であるタリク・スクーバル投手と山本由伸投手も、2人合わせて7回2/3しか投げられなかった。



こうした状況を受け、デーブ・ロバーツ監督には切迫感のある采配が必要だとの声が集まった。特に打線で大きな変更を行っていないことに疑問が呈されている。



厳しい状況に陥ったドジャースについて、ランダース氏は「これはドジャースが経験したことのない危機であり、主力選手たちが早急に立て直さなければ、ワールドシリーズにすら辿り着けないだろう」と言及した。



ドジャースは大谷翔平選手をはじめ、ウィル・スミス捕手など不振に苦しむ選手が相次いでいる。ブルワーズはシーズン103勝を挙げている難敵のため、一刻も早い主軸の復調が欠かせない。











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