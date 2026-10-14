







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズは、長島幸佑投手と谷村剛内野手を韓国KBOの秋季リーグへ派遣することを発表した。



派遣期間は10月13日から11月1日まで。2選手は韓国ロッテジャイアンツに所属し、読売ジャイアンツから派遣される吹田志道投手、中田歩夢内野手と同じチームでプレーする。



長島は、2024年育成ドラフト3位で富士大からロッテに入団した右腕。プロ2年目の今季はファームで8試合に登板し、1勝0敗、防御率3.65。12回1/3を投げて、8奪三振を記録した。



谷村は、2024年育成ドラフト1位で和歌山東高から入団した左打ちの内野手。今季はファームで29試合に出場し、打率.241、2本塁打、6打点を記録した。6月から9月にかけてはBCリーグの千葉スカイセイラーズにも派遣され、実戦経験を積んだ。



シーズン終了後も実戦の場を求め、今度は韓国へ渡る育成2選手。異なる環境で経験を積み、さらなる成長を目指す。













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