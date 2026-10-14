







読売ジャイアンツ 最新情報



読売ジャイアンツは13日、吹田志道投手と中田歩夢内野手を韓国KBOの秋季リーグへ派遣することを発表した。



派遣期間は10月13日から11月1日まで。韓国ロッテジャイアンツに所属して秋季リーグに参加する。



吹田は弘前学院聖愛高から2024年育成ドラフト4位で巨人に入団した右腕。プロ2年目の今季はファーム公式戦での登板はなかった。189センチの長身を生かした投球を武器に、韓国で実戦経験を積むことになる。



中田は2022年育成ドラフト4位で東奥義塾高から入団。今季はファームで59試合に出場し、打率.224、0本塁打、11打点、7盗塁を記録した。守備では遊撃、二塁など内野の複数ポジションを守った。



今回の派遣には、千葉ロッテマリーンズの長島幸佑投手、谷村剛内野手も参加。巨人とロッテからそれぞれ2選手が韓国ロッテに加わり、シーズン終了後も実戦経験を積む。



なお、派遣期間などの予定は変更となる場合がある。













【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】