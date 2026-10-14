







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはポストシーズンに入ってから、思うような結果を残せていない選手がいる。トミー・エドマン内野手もその一人だが、このままでは本格的にベンチ要員へ格下げされてしまうかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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エドマンはナリーグ地区シリーズ初戦～2戦目はスタメン起用されたが、計5打数無安打に終わったからか、3～4戦目はスタメン落ち。その後、日本時間13日のナリーグ優勝決定シリーズ2戦目でスタメン復帰したが、2打数1安打と微妙な結果だった。



同メディアは「エドマンは打撃不振が続いたことで、ポストシーズンで先発の座を失った」、「彼は複数ポジションを守れる柔軟性を備えており、グラウンドの様々な場所で起用できる。しかし、チームは現時点ではその打撃に信頼を置けていない。守備固めとしてなら常に役割があるだろうが、再びレギュラーの座を取り戻すためには打席で調子を上げる必要がある」と言及。



合わせて、「トミーは今もチームの重要な戦力だ。彼をしっかりチームの戦力として起用し続けることが大切だ」というデーブ・ロバーツ監督のコメントを伝えている。











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