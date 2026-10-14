マンチェスター・ユナイテッドに所属するアルゼンチン代表DFリサンドロ・マルティネスが、同クラブの上層部を批判した。13日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第2節が13日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドは敵地でアトレティコ・マドリードと対戦。試合開始早々に先制点を許すと、74分にレニー・ヨロが一発退場となった後の79分にも失点し、0－2で敗れた。

この結果、公式戦5試合未勝利となり、今季公式戦9試合でわずか2勝（3分け4敗）にとどまっているマンチェスター・ユナイテッド。試合後、『Amazon Prime』のインタビューに応じたL・マルティネスは、「自分を抑える必要があるけど、時にそれは今のクラブの現状を反映しているものでもある」と語りながら、異例のクラブ上層部批判をした。

「昨シーズンは素晴らしいシーズンだったけど、今はトップや上層部が競争力を高めるための選手をもっと獲得してくれることを期待している。他の多くのチームも多くの選手を補強しているからね」

そして、今夏の移籍市場でもっとチームへの投資があると思っていたかと問われたL・マルティネスは「はい。100％そう思っていた」と期待された補強が実現しなかったことへの不満を口にした。

「テクニカル・ディレクターにはもっと期待している。正直に言わなければならない。そして、選手としても、僕たちはもっとやるべきことがある。こうした重要な夜に備えて、強力なチームを築くことも重要だ」

「監督を次々に変えていくよね。でも、他の部分（視線を上に向ける）はどうなんだろうか？ これ以上は言えない。今夜のような試合では、監督のせいだとか、選手のせいだとか言うのは簡単だからね。しかし、僕たちは他の部分にも目を向けなければならない」

【ハイライト動画】マンチェスター・ユナイテッドはアトレティコ・マドリードに敗れて公式戦5試合未勝利