ローソンは10月13日より、対象のローソンオリジナル冷凍アルミ鍋が100円引きになるクーポンを、ローソンアプリにて期間限定で配布。また同日より、新たに「台湾ラーメン」が登場した。

ローソンの冷凍アルミ鍋は、火にかけるだけの簡単調理で、具材入りのあつあつお鍋が楽しめるローソンオリジナルの冷凍商品。本キャンペーンでは、鍋シーズン到来に合わせ、冷凍アルミ鍋が100円引きになるクーポンを配布中。10月26日まで使用できる。

また、10月13日より新たに「台湾ラーメン」も仲間入り。これにより、冷凍アルミ鍋シリーズは全7種の展開となる。

台湾ラーメン

唐辛子の辛みとにんにくの旨みがたまらない醤油・だしの旨味感じる台湾ラーメン。

牛すき焼き うどん入り

牛の旨み、野菜の甘み溶け込むうどん入りのすき焼き。

もつ鍋麺入り

にんにくとニラの旨みが引き立つ醤油ベースのもつ鍋。

ナガラ食品監修 ホルモン鍋焼うどん

醤油ベースの味付けでピリ辛感のあるホルモンと、削りたての節を使用した、だし仕立ての鍋焼うどん。

鍋焼うどん

「利尻産昆布」と「追いがつお」を使用した出汁を味わう鍋焼うどん。

旨辛チゲ うどん入り

一度食べたら癖になる辛さの旨辛チゲ。うどん入りで満足感もたっぷり。

コク旨仕立てちゃんぽん

具材はたっぷりの野菜のほかに、イカやムキエビの魚介や豚肉などの12種類の具材を盛り付けたちゃんぽん。

※画像はすべてイメージ。

※商品または店舗によっては、一部取り扱いのない場合がある。