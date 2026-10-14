「お二人に“じん”って呼ばれるのが一番うれしい」――。アイドルグループ・M!LKの吉田仁人が8日、文化放送『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)に出演。お笑いコンビ・オードリーからの“じん”呼びに、喜びをあらわにした。

吉田仁人

家族しか“じん”呼びを認めない吉田仁人だが…

日本テレビ系『オードリーのNFL倶楽部』で、MCのオードリーから“じん”と呼ばれている吉田。2日に更新された番組公式YouTubeチャンネルで、若林正恭は、「仁人くんを“じん”って呼んでいいのは、ご家族だけみたい。吉田くん自体が言ってるらしくて……」と心配そうに話しながら、「ちょっとなんか、めんどくさいアイドルだなって(笑)」「“じん”! ちょっとお前めんどくさいな」と猛ツッコミ。相方の春日俊彰は、「まあでも、家族みたいなもんだからいっか。我々は」と返し、2人で“じん”呼びを続けていた。

吉田は、過去にたびたび、「“じん”って呼ぶのは、僕の家族だけだから。“じん”って呼ぶのはやめてほしい」と発言しており、ファンから、「仁人くん」「吉田さん」と呼ばれている。そのため、オードリーの“じん”呼びについて、「まず春日さんが僕のことを“じん”と呼んでいて。それにならって、若林さんも“じん”とナチュラルに呼んでくださってた」と説明した。

元々、オードリーの熱心なラジオリスナーで、「僕がアメフトを好きになったのは、オードリーさんがきっかけ」だという吉田。若林からは、「めんどくさいアイドル」と言われてしまったが、「あの若林さんに“めんどくせ～”と言われたのが、やっぱりうれしかった。とんでもなくうれしかった。家で1人で観てて、う～ん! って思っちゃった(笑)」「僕に対して、一歩踏み込んでくれてるじゃない? うれしい! が勝っちゃった」と喜びを爆発。

「僕のことを“じん”と呼ぶ人は、ファミリーに近いと思ってる」と続けた吉田は、その後も、「オードリーのお二人に“じん”って呼ばれるのが一番うれしい」「何よりうれしいのが、いないところで話してもらってるのが一番うれしい」と“うれしい”を連発。大好きなオードリーからの“じん”呼びは快諾した一方、「だからと言って、みなさんが僕のこと“じん”と呼んでいいわけではありませんので。そこはご了承くださいね」と釘を刺して笑わせていた。