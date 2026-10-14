9月4日から、ショッピング専門チャンネル「ショップチャンネル」の新テレビCMの放送がスタートしました。

すでに見た人の中には、タレントのファーストサマーウイカさんとメガネをかけた鹿のキャラクター「ココニシカ！」による軽妙な掛け合いや、CMで流れる「ココ、ココ、ココ、ココ、ココニシカ～♪」のフレーズが頭から離れないという人も多いのでは？

SNSなどでも注目を集めているこのCMとキャラクターは、いったいどのような意図で制作されたのでしょうか。マーケティングに携わったジュピターショップチャンネルの廣瀬勝史さんと山本陽子さんに、その背景を聞いてみました。

ジュピターショップチャンネル株式会社 マーケティング本部 マーケティング部長の廣瀬勝史さん（左）、同マーケティング部 CRMグループ グループ長補佐の山本陽子さん（右）

「ここにしか」だから鹿!? 初の公式キャラ誕生の舞台裏

──まず、公式キャラクターを制作した経緯を教えてください。

廣瀬さん：ショップチャンネルは今年創業30周年を迎えました。この機に、「お客様に我々のことを知っていただいて番組を見てもらえるよう、より多くの方にショップチャンネルの魅力をお伝えしたい」と考え、その気持ちを表すために初の公式キャラクターの制作をスタートしました。

といっても、最初から“キャラクターありき”だったわけではないんです。我々のことをよく知らないお客様に、ショップチャンネルの「ここにしかない、心おどるお買いもの体験」を身近に感じていただきたいと考えていました。

しかし言葉だけで表現しようとしてもなかなか伝わらない……。というところから、「キャラクターで『ここにしかない』を伝えるのは？」「ここに『しか』だから『鹿』！」と話が進み、“鹿”のキャラクターである「ココニシカ！」が誕生しました。

──語呂から生まれたキャラクターだったんですね！

廣瀬さん：ええ。だから猫や犬でもいいというわけにはいかなかったんです（笑）。ショップチャンネルでのお買い物体験を象徴するシンボル的なキャラクターなので、ひと目見て我々のチャンネルをイメージしてほしいですし、皆さんから愛されるキャラクターになってほしい。そして、ここにしかないお買い物体験につながる存在になってほしいという思いを込めて制作しています。

そのため、デザインに関しては試行錯誤しながら細かい部分にまでさまざまな“意図”を込めています。たとえば、メガネをかけたマゼンタのお目目はショップチャンネルのロゴがモチーフになっています。着ているワンピースには前と後ろ合わせて7つのドットがあしらわれていますが、これは我々が商品を選定する際の7つの基準を表しています。

──どんな基準でしょうか。

廣瀬さん：独創性があり個性的である「Unique」、希少性が高い「Rare」、興味を引くストーリーがある「Episode」、商品価値が明確な「Value」、販売期間や販売個数が限定されている「Limited」、値頃感がある「Reasonable」、ニッチ商品の「Niche」の7つです。

簡単に言えば、「なんでも売れそうなものを販売するわけじゃなく、お客様のニーズに寄り添って厳選したアイテムを販売している」ということですね。グラフィックデザイナーの大垣友紀惠さんが、こうした我々の“意図”を汲んで素敵なキャラクターに仕上げてくれました。

ショップチャンネルのロゴ

なぜウイカさん？ 新CMに込めた狙いと撮影現場の裏側

──CMにファーストサマーウイカさんを起用した理由を教えてください。

廣瀬さん：CMに関しても、最初から“タレントさんありき”ではなかったんです。ただショップチャンネルならではの「ここにしかない、心おどるお買いもの体験」をより分かりやすく表現するため、タレントさんの力もお借りしたいと思いました。

そこで、“心おどる”を表現するのにふさわしい親しみやすさと明るさを備え、「ココニシカ！」に負けない個性を持つ方として、ファーストサマーウイカさんに出演をお願いしました。バラエティ番組などで飾らず本音で語るウイカさんの姿勢が、私たちの番組づくりやビジネスへの向き合い方に通じていると感じたことも、起用の理由の一つです。

──CMは「ものづくりトークで元気篇」など3篇が放送されていますね。どんなメッセージが込められているのでしょうか。

廣瀬さん：「ものづくりトークで元気篇」の中に「ショップチャンネルって買うか買わんかちゃうねん！ ここにしかない話に元気がもらえるねん！」というウイカさんのセリフがあるのですが、それがまさに我々の伝えたいことでもあります。買うかどうか以前にまず番組を楽しんでもらいたい。そして商品の説明に納得していただきたい。その結果として“買う”ことにつながればいいなと思っています。

「トークで気分がアガる篇」は、番組の“トーク”に焦点を当てたCMです。ショップチャンネルは、キャストと呼ばれる司会者と商品の生産者のトークで番組が成り立っています。生産者の方はカメラの前で話すのが初めての方もいらっしゃいますし、番組は24時間生放送ですから、思いがけないことが起きることもよくあります。CMでは、そうした裏も表も見られるトークのおもしろさを伝えています。

「ダンス&ソング篇」は、いい意味でショップチャンネルらしくないCMにチャレンジしたいと思いパラパラ風にしました。ウイカさんと「ココニシカ！」が真面目な表情でキレッキレのダンスを披露していて、すごいインパクトがありますよ。3篇とも特設Webページで公開していますので、ぜひ見てください！

山本さん：特設Webページでは、ほかにもWeb限定動画を公開中です。ショップチャンネルならではの楽しみ方や番組の特徴などがズバッと分かりやすい内容になっています。「ショップチャンネルってどう楽しめばいいの？」「何が面白いの？」という方も、見ていただくと面白いポイントが見えてくると思います。

廣瀬さん：ちなみに撮影では、ウイカさんもいろいろアイデアを出してくださって、一緒に作り上げている雰囲気が強かったです。現場もすごく明るく盛り上がっていました。CMからもそれを感じ取っていただけるのではないかと思います。

山本さん：結構長時間にわたる撮影だったのですが、みんな終始笑顔でしたね。

──CMでウイカさんと共演している「ココニシカ！」は、3Dのパペット人形ですよね。2Dのイラストとはまた違ったかわいらしさがありました。

廣瀬さん：大垣さんのデザイン監修のもと、造形師の方が3Dのパペット人形を作り起こしたものを使用しています。CMでは、その造形師の方がパペットの下に潜り込んで二人がかりで動かしています。

山本さん：造形師の先生に教わって我々社員も少し動かしてみたのですが、やっぱりプロの方とは微妙な動きが違いましたね。

廣瀬さん：手を上げたり下げたりは比較的やりやすいのですが、腕を曲げたり丸めたりするのが大変でした。

息の合ったキレッキレのダンス

ウイカさんの真面目な表情にも注目

グッズに着ぐるみも！ 「ココニシカ！」が目指す次の展開

──CMは今後もシリーズ展開していく予定でしょうか。また、SNSやグッズなどのCM以外の展開について、計画していることがあれば教えてください。

廣瀬さん：現時点では、CMのシリーズ展開はまだ具体的に計画していません。ただ我々としては、お客様の反応や声などを聞きながら今後もチャレンジングなCMを展開していきたいと考えています。

「ココニシカ！」については、今回のキャラクター制作やCM制作で得たさまざまな素材がありますので、SNSなどのデジタル媒体で随時発信していきたいです。また、認知拡大のためキャンペーンを実施して「ココニシカ！」オリジナルグッズが当たるような施策も考えています。短期間で効果が出るようなものではないので、長期的な視野で実施していきたいですね。

山本さん：キャンペーン用のグッズとして、クッションやぷっくりシールなどを制作しています。ただ、あまり下心を出してもいけないので、グッズの販売については今後お客様の反応や声などを参考にしながら検討していきたいと考えています。

廣瀬さん：ぜひCMやキャンペーンをきっかけに「ココニシカ！」を覚えていただき、ショップチャンネルを見て、ここにしかないお買い物体験をしていただければ嬉しいです。

なお、10月31日には千葉・南船橋の地域交流イベント「MFLP船橋プレミアムフェスタ2026」に出展する予定で、当日は「ココニシカ！」の着ぐるみも登場する予定です。お近くにお越しの際は、ぜひ立ち寄ってみてください！