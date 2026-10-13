







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間13日、ミルウォーキー・ブルワーズとのナリーグ優勝決定シリーズ第2戦に4-7で敗れた。同シリーズは2連敗スタートと苦しい状況だが、デレク・ジーター氏はここからの巻き返しも厳しいとみているようだ。米メディア『ヘビー』が報じた。



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同メディアは「MLBのレジェンドであり、FOXスポーツの解説者を務めるジーター氏は、シリーズ最初の2試合のドジャースの戦いぶりについて懸念を示した」としつつ、「ブルワーズのようなチームを相手に、チーム全体の打撃を立て直すのは本当に難しいことだ。先発陣は素晴らしいですし、ブルペンはポストシーズンを通じてわずか1失点しかしていない。だから、打者にとって楽な打席なんて一つもないんだ。打席でリラックスして、自分のスイングや自信を取り戻し、いい結果を出そうとしても、なかなかその機会が得られないんだ」という同氏の見解を紹介。



続けて、「少なくとも、ドジャースは今週後半に本拠地へ戻り、地元ファンの前で2試合を戦うことができる。しかし、今やプレッシャーがかかる状況となっている」と記している。



ドジャースは日本時間15~17日にかけホームで3連戦を戦うが、勢いづく相手投手陣から攻略の糸口を見出すことはできるのだろうか。











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