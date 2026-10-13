「破談ならトレードも選択肢に」村上宗隆、後半戦失速で延長交渉に暗雲。…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手について、球団が今オフに向き合う最大の課題は同選手との契約問題だと、米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

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同メディアのジェフリー・クラーク記者は、村上の去就を「この冬最も難しい契約判断」と位置づけた。



ルーキーイヤーにオールスターへ選出された時点では、球団史上初となる9桁（1億ドル以上）の契約を手にするのは確実とみられていたという。



ファンもSNS上で大型契約を求め、1億ドル（約158億円）以上の契約を結んだことがない球団はホワイトソックスとアスレチックスだけという状況からの脱却を期待していた。



しかし、その議論は大きく冷え込んでいる。



前半戦の村上は打率.232、出塁率.371、長打率.540と、長距離砲として理想的な数字を残していた。



しかし、その後は陰りが見え、同メディアは「オールスター明け以降も本塁打は打ち続けているが、昨オフに多くの獲得候補球団を遠ざけた『オール・オア・ナッシング』型の打者像が前面に出てきた」と指摘している。



実際、後半戦は打率.185、出塁率.327、長打率.424と打撃全体が下降した。四球の数は前半戦と並んだものの、三振は22個増えたという。



ポストシーズンではさらに苦しんだ。











クリーブランド・ガーディアンズとのア・リーグ地区シリーズ第1戦では勝利につながる本塁打を放ったが、同メディアは「それは非常に苦い法則の中の例外だった」と評している。



7試合で打率.185、出塁率.258、長打率.296にとどまり、16三振を喫した。



村上の契約は残り1年総額1700万ドル（約26億9000万円）だ。



同メディアは「書類上は問題ない」としながらも、さらに大金を投じる価値があるかを球団は決断しなければならないと伝えている。



ケチな球団というイメージを払拭するためだけに村上へ「白紙の小切手」を切ることはないとし、「現時点でそのような契約を結べば、不良債権となるリスクがある」とも分析した。



一方で、見合わない契約を抱えるのと、フリーエージェント（FA）で村上を見返りなしに失うのと、どちらが良いのかという問いにも答えを出す必要がある。



また、同メディアは「合意に至らなければ、トレード相手を探すことが唯一の合理的な選択肢になる」とも主張した。



様々な選択肢がある中で、果たして村上の去就はどういった結末を迎えるのだろうか。



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