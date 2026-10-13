「来季はそれほど必要としない」菊池雄星、トレード候補25人に選出！　年…









菊池雄星 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスに所属する35歳の菊池雄星投手が、今オフにトレードされる可能性のある25選手の1人に名を連ねた。米メディア『ヤードバーカー』が選出している。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

同メディアのセス・トラクトマン記者は、現行の労使協定（CBA）が失効する重要なオフシーズンを迎える中でも、トレードの可能性を含めたリーグの動きは続くと予想し、「これら25人は、2026-27年オフシーズンに向けたトレード候補だ」として、各球団の主力やベテランを並べた。



菊池はそのリストの11番目に登場。



寸評では「腕の故障により、菊池の2026年は14試合の先発にとどまった。再建を続けるチームは、来季はそれほど必要としないだろう。



この左腕は36歳となる来季に2100万ドル（約33億2000万円）以上を受け取る予定で、エンゼルスがトレードで多くを得られる可能性は低い。



ファーム再建のために放出することは、なお理に叶うかもしれない」と伝えている。



マイク・トラウト外野手に次ぐ年俸の高さがネックとなりそうだ。



また、リストにはエンゼルスからもう1人、リード・デトマーズ投手も選ばれている。











デトマーズは今季32試合に先発して防御率3.36、211奪三振をマーク。



同メディアは「エンゼルスがデトマーズに待ち望んでいたシーズンが、2026年についに訪れた」と評価している。



フリーエージェント（FA）まではあと2シーズンを残すものの、チームは依然として再建途上にある。



同メディアは、新たに編成トップとなったジョン・モゼリアック氏と新オーナーのスタン・クロンキー氏のもとで、「この左腕を放出し、長期的な視点で大きな動きに出る可能性もある」と言及した。



同じリストには、ワシントン・ナショナルズのCJ・エイブラムス内野手やニューヨーク・メッツのショーン・マネイア投手らも名を連ねている。



再建を進めるエンゼルスが、先発2枚の扱いにどう結論を出すのか、このオフの動向が注目される。



【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】