12日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した野村弘樹氏と坂口智隆氏が、DeNAのCSファイナルステージのキーマンに度会隆輝を挙げた。

坂口氏は「ビジターということで多分1番に入ると思うんですけど、ビジターのリードオフマンにすごく向いている選手。お祭り男的な物怖じしないところがあるので、この選手が誰よりも先に打席に入ることが打線の鍵を握っているのかなと思いますね」と分析。

野村氏は「ファーストステージでも最後、マルティネスからホームランを打ったり、次の試合で先頭打者本塁打打ったり、僕がピッチャーだとプレイボールかかって、こういう1番バッターが嫌なんですよ。ましてや短期決戦で緊張感を持ってマウンドに上がるんですけど、思い切って振ってくる。プレイボールからのバッターが嫌なので、1番打席が回ってくる選手なので、僕はキーマンになってくると思いますね」と説明した。

度会は巨人とのファーストステージ初戦、マルティネスから決勝本塁打を放てば、2戦目も先頭打者本塁打を放つなど、2試合で打率.375、2本塁打、2打点の活躍を見せた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』