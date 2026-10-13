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＜1枚の画像で時事を深掘る企画「1枚で読むプロ野球」の第1回＞



中日ドラゴンズが、歴史的にも珍しい監督人事へ踏み切る。



10月8日、元福岡ソフトバンクホークス監督の工藤公康氏が、来季の中日新監督に就任することが決まったと報道された。工藤氏はソフトバンク監督として7年間で3度のリーグ優勝、5度の日本一を達成した名将。今季限りで辞任する井上一樹監督の後任として、チーム再建を託される。



工藤氏は愛知県出身で、名古屋電気高（現・愛工大名電高）から西武ライオンズへ入団。地元との縁は深いものの、現役時代も指導者としても、中日に在籍した経験はない。中日がこうした完全外部の人物を新監督に迎えるのは、1984年の山内一弘氏以来となる。



では、中日はそれほどまでに球団内部の人材を監督に選んできたのだろうか。



その実態を探るため、1950年の2リーグ制以降の歴代監督を調査し、他球団と比較してみる。



※集計対象は1950年以降にNPB公式「年度別成績」の監督欄に掲載された人物。前身球団を含み、同一球団での再登板は重複して数えない。監督の採用はNPB公式「年度別成績」の掲載を基準とし、経歴の分類は1950年以前も含む当該球団での初回監督就任時点とした。監督代行のみの人物は除外し、2027年から就任見込みの工藤氏は中日の歴代21人の母数に含めていない。なお、古い年代では資料の残存状況に差があり、確認できなかった在籍・指導歴によって分類が変わる可能性がある。

















中日の歴代監督21人、自球団のみでプレーしたのは7人



今回の調査では、各球団の歴代監督を、選手・指導者経歴によって5つに分類した。同一人物の再登板は重複して数えず、経歴は1950年以前も含め、当該球団で初めて正式監督に就任した時点を基準としている。



図版の4本の横棒は、上から順に対象となる経歴を広げた累計割合を示したものだ。



中日は1950年以降、延べ26任期を21人の監督が務めてきた。



まず、初回監督就任時点まで中日以外の球団でプロ選手としてプレーした経験がなかった人物は、21人中7人。割合にすると33.3％だった。



杉下茂氏、杉浦清氏、中利夫氏、星野仙一氏、高木守道氏、立浪和義氏、井上一樹氏が該当する。



このうち杉下氏と杉浦氏は、その後に他球団でもプレーしている。杉浦氏は1946年に中部日本（現・中日）で初めて監督に就任し、その後、大洋ホエールズや国鉄スワローズでのプレーを経て、1963年に中日の監督へ再登板した。今回の分類では、1946年の初回就任時点の経歴を採用している。



さらに、中日でプロ入りした後、初回監督就任までに他球団へ移籍した人物も含めると、西沢道夫氏、与田剛氏の2人が加わり、9人（42.9％）となる。



つまり、歴代監督のうち、中日でプロ入りした人物は半数にも満たない。



ところが、ここから「中日で選手としてプレーした経験がある人物」まで対象を広げると、数字は大きく変化する。



















移籍加入OBを含めると71.4％、指導者経験者なら90.5％



中日の歴代監督には、他球団でプロ入りした後、中日へ移籍してきた選手OBも少なくない。



その代表例が落合博満氏だ。落合氏はロッテオリオンズでプロ入りし、現役時代には中日の主軸として活躍。2004年から中日の監督を務め、4度のリーグ優勝、1度の日本一に導いた。



ほかにも、与那嶺要氏、近藤貞雄氏、谷繁元信氏らが、この分類に該当する。移籍加入した選手OBの6人を加えると、中日で選手経験のある歴代監督は15人（71.4％）に達する。



さらに、選手としての在籍経験はなくても、中日のコーチなどを経験してから監督へ就いた人物もいる。



山田久志氏は阪急ブレーブス一筋で現役生活を送ったが、中日の監督就任前には投手コーチを務めていた。森繁和氏も、西武などでの選手生活を経て、中日のコーチとして長くチームに携わった人物だ。1949年に初めて中日の監督に就任した天知俊一氏も、前年の1948年には中日の技術顧問を務めていたため、この分類に含めた。



こうした指導者経験者4人を加えると、歴代21人のうち19人（90.5％）が、監督就任以前に中日で選手または指導者としての経歴を持っていたことになる。



中日は必ずしも、自球団でプロ入りした選手ばかりを監督に選んできたわけではない。一方、移籍加入した選手OBや、コーチとして球団を知る人物を含めると、歴代監督の大半を占める。



――「生え抜きかどうか」以上に、「中日での経験があるかどうか」。



歴代監督の顔ぶれからは、そうした傾向が浮かび上がる。



















完全外部はわずか2人 工藤氏は1984年以来の選択



残る2人が、中日で選手・指導者経験を持たない「完全外部」の監督である。



水原茂氏、そして山内一弘氏だ。



今回確認できた資料に基づくと、歴代21人のうち、球団での選手・指導者経験が確認されなかった人物は、この2人だった。割合にすると9.5％にすぎない。



最後に就任したのが1984年の山内氏。それ以降は、星野氏、落合氏、高木氏、谷繁氏、立浪氏らを含め、いずれも中日で選手または指導者としての経歴を持つ人物が監督を務めてきた。



その歴史を踏まえると、工藤氏の起用は単に「中日OBではない監督の誕生」という意味にとどまらない。球団内部での経験を持たない人物に、いきなり一軍の指揮を託すという点で、長く続いてきた監督人事の傾向を変える選択なのである。





































巨人は100％ セ・リーグ6球団でも異なる監督人事



もっとも、監督人事における内部人材と外部人材の割合は、球団によって大きく異なる。



セ・リーグ6球団で特徴的なのは読売ジャイアンツだ。



1950年以降、正式監督を務めた9人は全員が、初回就任時点まで巨人以外の国内プロ球団で選手としてプレーしていない人物だった。



つまり、巨人の「自球団のみでプレーした監督」の割合は100％である。



阪神タイガースでは47.8％、広島東洋カープでは38.9％。中日の33.3％を上回るものの、巨人ほど極端な傾向ではない。一方、東京ヤクルトスワローズ、横浜DeNAベイスターズでは比較的外部の割合が多く映る。



球団内部で経験を積んだ人材を登用するのか、それとも外部で実績を残した人物を招くのか。他球団の歴代監督を比べると、その選択には明確な違いが見られる。



















橋上監督代行は退任へ 巨人はOBの系譜を継ぐのか



そして、今回の調査で“純OB”人材への強い傾向が際立った巨人でも、来季の監督人事が注目される。



巨人では今年5月から、橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行として指揮を執った。橋上氏は現役時代、ヤクルト、日本ハム、阪神でプレーしたが、巨人での選手経験はない。一方、巨人ではコーチとしての経歴を持つ。シーズン途中の異例の交代を経ながらも、巨人は76勝64敗3分けの2位につけた。しかし、10月11日のクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ第2戦でDeNAに敗れ、2連敗で敗退。シーズンを終えている。



翌12日には、橋上氏が監督代行を退任すると報じられた。球団に残るかどうかは不透明で、巨人は来季の新監督選びを進めるとみられる。



後任候補として報じられているのは、2016年から3年間監督を務めた高橋由伸氏や、松井秀喜氏、川相昌弘ディフェンスチーフコーチら、いずれも巨人の選手OBだ。ただし、必ずしも「自球団のみでプレーした」というわけでもない。



例えば川相氏は、巨人でプロ入りした後、現役晩年には中日でもプレーした。仮に正式監督へ就任すれば、今回の分類では「自球団でプロ入り後、他球団でもプレーした人物」に該当することになる。



一方、有力とされる高橋氏が再登板する場合は、すでに歴代9人の中に含まれるため、今回の集計上の人数は変わらない。













中日が工藤氏という完全外部の人物に再建を託した一方、巨人は今後どのような選択をするのか。



監督の手腕や成績だけでなく、球団が歴史的にどのような人物を指揮官に選んできたのかという視点も、今後の監督人事を読み解く上で重要になりそうだ。



今回、工藤氏の就任を決めた中日の判断は、その球団文化の違いを改めて浮かび上がらせるものとなった。





































【図表】12球団 歴代監督の来歴比較



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