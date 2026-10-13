







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、ミルウォーキー・ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦でも4打数無安打、三振2に終わった。不振が続く大谷はその成績以上に、打席での姿が苦しさを物語っている。米メディア『ラリー・ブラウン・スポーツ』のダーリン・アルバート記者が10月12日（日本時間13日）に言及した。



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大谷は今季のポストシーズンにおいて、20打数で安打3、打率.150と低迷。長打は一本もなく、三振7を喫している。



大谷はここ数週間から数か月にわたって膝や右上腕二頭筋の問題を抱えてきた。そうした故障の影響もあり、本来の打撃とはかけ離れた姿になっているようだ。



ドジャースは第2戦を4-7で落とし、7試合制のシリーズで0勝2敗。大谷自身も不振を受けてポストシーズンでは打順を下げられており、球団も復調のきっかけを探している。



なかなか復調の気配が見えてこない大谷について、アルバート氏は「6回表、彼は屈辱的な空振りを喫した。ブルワーズのジョジョ・ロメロ投手が投じた大きく外れた球に空振りした上、その際にバットを手放してしまった」と言及した。



これほどまでに大谷が打席で苦しむ姿は見たことがない。しかし、ドジャースがワールドシリーズ3連覇を果たすためには大谷の復調が不可欠であり、本拠地に戻っての戦いで再び圧倒的な姿を見せてほしい。











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