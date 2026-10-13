







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は、ナリーグ優勝決定シリーズに入っても復調の気配が見えていない。チームも同シリーズ2連敗スタートと苦しい状況になっているが、球団側がとうとう決断を下す時期がきたのかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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大谷は日本時間13日終了時点で、今ポストシーズンは6試合、打率.150、本塁打0、打点0とほとんど結果を残せていない。レギュラーシーズン最終盤に苦しんだコンディション不良が尾を引いているのではという見方もされている。



その大谷について、同メディアは「ジアスレチックのケン・ローゼンタール記者とケイティ・ウー記者によると、ドジャースはシリーズ第3戦で彼を先発メンバーから外す可能性を検討しているという」としつつ、「ここまで良くないのは明らかだ。本人もいい状態だとは感じていない。私としては明日彼と話をして、彼にとって、そして我々にとって何が最善なのかを見極めたいと思っている」というデーブ・ロバーツ監督のコメントを紹介。



続けて、「両記者によると『大谷を外すには選手と監督の話し合いだけでは済まない。彼の出場機会に関するいかなる決定にも、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏らが関与することになる』という。しかし、そもそもこのような事態にまで至っていること自体が、彼の不振がいかに深刻であるかを明確に示している」と記している。











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