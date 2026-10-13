







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズは13日、10月14日から19日まで行われる「2026 JERA クライマックスシリーズ セ ファイナルステージ」のパブリックビューイングに出演するスペシャルゲストを発表した。



ファーストステージに引き続き、対戦する両チームのOBが横浜スタジアムに登場。DeNA側からは駒田徳広氏、谷繁元信氏、野村弘樹氏、梶谷隆幸氏、三嶋一輝氏、阪神側からは井川慶氏、今岡真訪氏、福留孝介氏、濱中治氏、狩野恵輔氏が出演し、試合を生解説する。



14日は駒田氏と井川氏、15日は谷繁氏と今岡氏、16日は野村氏と福留氏、17日は梶谷氏と濱中氏、18日は三嶋氏と狩野氏が登場。19日のゲストについては未定となっている。



当日は試合映像の放映とゲストによる生解説に加え、ファンから募集した質問にゲストが回答する企画も予定されている。17日、18日はグラウンドも開放される。



さらに、イニング間イベントを実施するほか、DeNAが勝利した場合には「Victory Celebration」とヒーロー選手とのZoom中継も行われる。



会場は横浜スタジアムのグラウンド内で、入場料は無料。試合開始は14日から16日、19日が午後6時、17日と18日が午後2時となっている。20日、21日は予備日として設定されている。



なお、横浜スタジアムが雨天や強風などの荒天となった場合は中止となる。開催時間やイベント内容は変更となる場合がある。













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【了】