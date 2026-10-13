







千葉ロッテマリーンズは、2026年12月25日(金)より全32劇場でドキュメンタリー映画「MARINES DOCUMENTARY 2026（仮題）」を公開することを発表した。







本作品は春季キャンプから密着で取材を開始し、選手の素顔や試合の裏側などチームの様々な姿を描くドキュメンタリー映画で、2023年より続く四作目。本日より特設サイトを公開した。



映画「MARINES DOCUMENTARY 2026（仮題）」の詳細は下記をご確認下さい。



＜ドキュメンタリー映画「MARINES DOCUMENTARY 2026（仮題）」詳細＞

【公開日】 2026年12月25日(金)～2027年1月14日(木)、※3週間公開、※ユナイテッド・シネマ幕張のみ2026年１月21日(木)までの公開

【公開劇場】 全国32劇場 ※劇場リストは別紙ご覧ください

【鑑賞料金】前売券：一律2,000円(税込)、当日券：一般：2,200円(税込)、高校生以下(障がい者手帳お持ちの方含む)：1,200円(税込)

【製作】千葉ロッテマリーンズ

【制作プロダクション】STORIES LLC.

【配給】ローソン・ユナイテッドシネマ



■映画特設サイト:https://www.marines.co.jp/documentary/2026/



上映劇場：全32劇場、千葉県：ユナイテッド・シネマ幕張、イオンシネマ幕張新都心、TOHOシネマズららぽーと船橋、TOHOシネマズ市川コルトンプラザ、ユナイテッド・シネマテラスモール松戸、シネマイクスピアリ、T・ジョイ蘇我、TOHOシネマズ流山おおたかの森、USシネマちはら台、京成ローザ⑩、TOHOシネマズ八千代緑が丘、成田HUMAXシネマズ、USシネマ木更津、イオンシネマ市川妙典、イオンシネマ千葉ニュータウン、シネマサンシャインユーカリが丘、MOVIX柏の葉、TOHOシネマズ柏、TOHOシネマズ市原、USシネマ千葉ニュータウン、イオンシネマ津田沼South、東京都：ユナイテッド・シネマアクアシティお台場、新宿ピカデリー、MOVIX 昭島、池袋HUMAXシネマズ、神奈川県：チネチッタ、埼玉県：ユナイテッド・シネマ浦和、北海道：ローソン・ユナイテッドシネマ札幌、宮城県：MOVIX仙台、愛知県：ミッドランドスクエア シネマ、大阪府：なんばパークスシネマ、福岡県：ユナイテッド・シネマ福岡ももち























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【了】