セブン‐イレブン・ジャパンは10月12日から、「弱虫ペダル」オリジナルブロマイドプレゼントキャンペーンを栃木県内のセブン‐イレブン店舗限定で実施している。

宇都宮ジャパンカップ開催に合わせて実施

2026年10月16日から18日まで、「宇都宮ジャパンカップサイクルロードレース」が栃木県宇都宮市で開催される。子どもから大人まで幅広い世代が楽しめる自転車関連イベントも展開され、昨年は国内外から延べ13万人を超える来場があり、宇都宮の街が大いに盛り上がった。

ⒸUTSUNOMIYA JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE

今回のキャンペーンは、同大会の開催に合わせ、"自転車のまち宇都宮"をはじめとする栃木県を一層盛り上げるとともに、自転車ロードレースを題材とした人気少年漫画『弱虫ペダル』(著:渡辺航)の世界を楽しんでもらうことを目的に企画された。

オリジナルブロマイドをプレゼント

期間中、栃木県内の対象店舗にて揚げ物・フランク類を一度に税込300円以上購入すると、レシートにシリアルナンバーが1つ印字される。専用サイトでシリアルナンバーを入力してシリアルコード(プリント予約番号)を発行し、店内のマルチコピー機で限定ブロマイドをプリントできる。ブロマイドは、栃木県が舞台となったシーンを厳選した全5種を展開する。実施期間は10月12日から25日まで。

(C)渡辺航(秋田書店)2008

対象商品には、「ななチキ」(250.56円)、「揚げ鶏」(250.56円)、「からあげ棒」(198.72円)、「アメリカンドッグ」(150.12円)、「BIGポークフランク」(213.84円)などがある。