







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間12日、ミルウォーキー・ブルワーズとのナリーグ優勝決定シリーズに1-2で敗れた。この試合で先発を務めたタリック・スクーバル投手について、米メディア『ドジャースウェイ』は厳しい評価を下している。



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同戦のスクーバルは1-0とドジャース1点リードの4回裏に同点ソロを被弾すると、続く5回裏には勝ち越しタイムリーを浴びる。これ以外に失点はなかったが、5回2失点、被安打5、四球2、7奪三振で敗戦投手となった。



同メディアは「まずまずの投球を見せたものの、少し物足りなさが残った。5イニングで7三振を奪った一方で5安打、2四球も与え、しかもわずか81球で降板している。これは、昨年デトロイト・タイガースに所属していた彼につきまとっていた評価を思い起こさせるものだった。彼は球界最高の投手の一人だが、プレーオフで持てる力を出し切ることを求められた時、必ずしもその期待に応えられるわけではない」と言及。



続けて、「ザイアー・ホープ外野手ら交換要員は、残り契約期間の短い選手を獲得するための代償としては確かに大きかった。しかし、ドジャースはその要求に応えられる立場にあった。今季は様々なことがうまくいかなかったが、スクーバルの加入はWSへの道筋をより明確にするはずだった。しかし、シリーズ第1戦を終えた今、その道筋はそれほど明確ではなくなったのかもしれない」と記している。











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