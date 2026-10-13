ロッテは13日、2026年12月25日（金）から全32劇場でドキュメンタリー映画「MARINES DOCUMENTARY 2026（仮題）」を公開することになったと発表した。

春季キャンプから密着で取材を開始し、選手の素顔や試合の裏側などチームの様々な姿を描くドキュメンタリー映画で、2023年より続く4作目。本日から特設サイトを公開した。

▼ ドキュメンタリー映画「MARINES DOCUMENTARY 2026（仮題）」詳細

公開日：2026年12月25日(金)～2027年1月14日(木)

※3週間公開

※ユナイテッド・シネマ幕張のみ2026年１月21日(木)までの公開

公開劇場：全国32劇場

千葉県：ユナイテッド・シネマ幕張、イオンシネマ幕張新都心、TOHOシネマズららぽーと船橋、TOHOシネマズ市川コルトンプラザ、ユナイテッド・シネマテラスモール松戸、シネマイクスピアリ、T・ジョイ蘇我、TOHOシネマズ流山おおたかの森、USシネマちはら台、京成ローザ⑩、TOHOシネマズ八千代緑が丘、成田HUMAXシネマズ、USシネマ木更津、イオンシネマ市川妙典、イオンシネマ千葉ニュータウン、シネマサンシャインユーカリが丘、MOVIX柏の葉、TOHOシネマズ柏、TOHOシネマズ市原、USシネマ千葉ニュータウン、イオンシネマ津田沼South

東京都：ユナイテッド・シネマアクアシティお台場、新宿ピカデリー、MOVIX 昭島、池袋HUMAXシネマズ

神奈川県：チネチッタ

埼玉県：ユナイテッド・シネマ浦和

北海道：ローソン・ユナイテッドシネマ札幌

宮城県：MOVIX仙台

愛知県：ミッドランドスクエア シネマ

大阪府：なんばパークスシネマ

福岡県：ユナイテッド・シネマ福岡ももち

鑑賞料金：前売券：一律2,000円(税込)、当日券：一般：2,200円(税込)、高校生以下(障がい者手帳お持ちの方含む)：1,200円（税込）

製作：千葉ロッテマリーンズ

制作プロダクション：STORIES LLC.

配給：ローソン・ユナイテッドシネマ