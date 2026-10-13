セブン‐イレブン・ジャパンは10月13日より、「セブンプレミアム わかめたくさんあさりだし塩ラーメン BIG」(213.84円)を全国のセブン-イレブンで順次発売している。

「セブンプレミアム わかめたくさんあさりだし塩ラーメン BIG」(213.84円)

2026年3月発売時、発売後まもなく多くのエリアで品薄となるほどの反響を呼んだ同商品は、「手軽に満足感を得たい」というニーズに応え、「セブンプレミアム わかめたくさんあさりだし塩ラーメン」の味わいはそのままに、麺を約1.5倍にボリュームアップさせた一品。磯の香りが広がるたっぷりの「わかめ」、出汁の決め手となる「あさり」、味を引き締める「唐辛子」をバランスよく配合。最後の一口まで具材とスープのうま味を存分に堪能できる味わいに仕上げた。

「セブンプレミアム わかめたくさんあさりだし塩ラーメン BIG」(213.84円)

あさりのうま味を凝縮した、奥深い味わいのスープが最大の魅力。あさりを具材として入れているだけでなく、スープ粉末や別添の調味料にまであさりを効かせている。また、隠し味に「かにがら」をつぶした粉末を加えることで、あさりの風味を引き立てた。

さらに、磯の香りが食欲をそそるわかめをたっぷり使用。湯戻し後のわかめはカップ一面を覆うようなボリューム。風味だけでなく、コリコリとした食感がアクセントになり、食べ応えも抜群。麺と絡めて食べれば、あさりのうま味とわかめの風味が調和し、深い味わいを生み出す。