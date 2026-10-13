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四国アイランドリーグplus選抜のウィングローブ内野手が12日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎で行われた読売ジャイアンツとのみやざきフェニックス・リーグに「4番・指名打者」でスタメン出場。4回にソロ本塁打を放った。



四国IL選抜が3-2と1点をリードして迎えた4回、ウィングローブは巨人先発・木下幹也投手と対戦。力強く振り抜いた打球は右翼スタンドへ飛び込んだ。打った瞬間に一発を確信するような仕草を見せる特大アーチで、リードを2点に広げた。



オーストラリア出身のウィングローブは、身長195センチ、体重111キロの大型内野手。オーストラリア代表としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）やプレミア12にも出場した。



国際舞台でも日本投手を相手に長打力を発揮してきた。2024年のプレミア12では日本戦で横山陸人投手から2ラン本塁打。さらに今年3月のWBCでも、大勢投手から左翼へソロ本塁打を放っている。



今季途中に徳島インディゴソックスへ加入すると、リーグ戦では22試合に出場して打率.377、4本塁打、12打点、OPS1.154を記録。フェニックス・リーグでも自慢の長打力を発揮している。



試合は四国IL選抜が4-2とリードして終盤を迎えたが、巨人が8回に三塚琉生外野手の2ラン本塁打で同点。そのまま4-4の引き分けに終わった。

































【動画】とんでもない当たり！ウィングローブの“特大確信弾”がこちら

DAZNベースボールのXより













気持ち良いくらいに確信



豪州出身のウィングローブ

フェニックス・リーグ2本目のアーチ



⚾️四国IL選抜×巨人（フェニックス・リーグ）

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【了】