







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはアトランタ・ブレーブスとのディビジョンシリーズを突破したが、大谷翔平選手は本来の打撃を取り戻せないままリーグ優勝決定シリーズへ進むことになった。それでも球団は、大谷をスタメンから外すことを検討していないという。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジャクソン・ストーン記者が10月8日（日本時間9日）に言及した。



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ドジャースはディビジョンシリーズ第4戦を4-1で制し、ミルウォーキー・ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。一方で、大谷は故障から復帰後も本来の状態とは言えず、ブレーブスとのシリーズでも勝利に貢献できなかった。



シリーズ中には打順を下げられるなど、球団も大谷の不振を考慮した対応を取った。しかし、打順変更によって目立った改善は見られなかった。



それでも首脳陣は、大谷をスタメンから外すことを検討すらしていないようだ。アンドリュー・フリードマン編成本部長は「彼が打席に立つたびに、何かが起こるだろうという絶対的な自信を持っている」と語っている。



深刻な不振に陥っている大谷について、ストーン氏は「ドジャースは、スーパースターの助けをほとんど得ることなくディビジョンシリーズを制した。彼は怪我からの復帰を急いだため、明らかに本来の調子ではない」と言及した。



これまでは大谷が不振でも勝ち星をあげられていたが、次戦の相手はシーズン103勝をあげたブルワーズだ。少しの油断もできないため、大谷をスタメンから外すことを検討してもいいのかもしれない。











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