







今季の横浜DeNAベイスターズでは、ファームで経験を積んだ選手たちが一軍でも存在感を示した。その成長を支えてきたのが、就任1年目でファーム・リーグ中地区優勝に導いた村田修一二軍監督だ。勝利と育成の両立を目指す中で、選手たちにどんな変化が生まれたのか。若手選手の成長と、一軍で活躍する選手を育てるための思いを聞いた。（取材・文：石塚隆）





プロフィール：村田修一

福岡県出身。東福岡高、日本大を経て、2002年ドラフト自由枠で横浜ベイスターズ（現：DeNA）に入団した。現役時代は横浜、巨人で主軸として活躍し、本塁打王などのタイトルを獲得。引退後は巨人、ロッテ、DeNAで指導者を務め、2026年からDeNAの二軍監督を務めている。



一軍で存在感を示した若手たち…村田二軍監督が語る成長と手応え

[caption id="attachment_294938" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じた村田修一二軍監督【写真：編集部】[/caption]











――― 今季、村田監督が時折バッティングピッチャーを務めている姿を拝見しました。高校時代、投手だったのは存じていますが、野手出身の監督としては非常に珍しいなと思いました。



村田修一二軍監督（以下、村田） まあ、まだまだ投げられますからね(笑)。やはり正面から見ると、胸の開きが早いとか、逆に閉じ過ぎているなど、普段と違った目線でいろいろ見えてくるので、指導する上で非常に役に立っています。それに、私が投げることによって選手たちにも緊張感が生まれるでしょうし、いい練習になるのではないかと思いました。質を求める時代とともに指導方法も変わっていきますし、指導者も変わっていかなくてはいけない。だからこれからも、時間があれば投げていきたいですね。



――― 今季、一軍ではファームから昇格してきた選手たちの活躍が目立ちました。一軍に来た選手たちは口々に「ファームでいい準備ができた」と語っていました。やはり育成・強化しながらも、心身ともに100％以上で挑むファームでの試合がいい効果を発揮したということでしょうか。



村田 それは大きかったと思います。ファームではジャイアンツと激しい首位争いをしていて、負けたくないという気持ちや考え方が育めたと思いますし、いい緊張感のなか、育成しながらそれができたのは良かったと思います。



宮下（朝陽）や成瀬（脩人）あたりは、ファームでいいなと思っていたタイミングで一軍に呼ばれて通用していましたし、若手ではありませんが蝦名（達夫）あたりも昇格後にすぐ活躍してくれました。ファームであっても、チームプレーを大事にしながら勝利に向かって戦うことの大切さを再認識しましたね。



――― 一軍での出番は決して多くはありませんでしたが、移籍をしてきた井上朋也選手が持ち味の長打力で輝きを見せ、ドラフト1位ルーキーの小田康一郎選手もファーム・リーグの最高出塁率をマークするなど、非常に成長した印象があります。



村田 どの打者にも言えることですが、明確なテーマを持って取り組んでくれたと思います。（井上）朋也は移籍してきたとき（フォームが）小さくなってしまっていたので、「まずは当たったら飛ぶから、確実に当てて行こうぜ」という話はしましたね。



また（小田）康一郎は、最初こそ苦戦していましたが、徐々にアジャストしていってファームのタイトルを獲るまでになりました。僕から見ても、やはり出塁型の選手ですし、中軸というよりもチャンスメイクをしながら1、2番が塁に出たら返すというイメージで、途中からはずっと3番で使いました。長打を打ちながらも、盗塁までできるイメージはなかったので、それはうれしい誤算でしたね。今季、一軍へ行ったときはポジションがかぶってしまい、なかなか試合に出られませんでしたが、可能性を広げていかなければいけない選手のど真ん中の存在だと考えています。もっともっと鍛えていったら、面白い選手になるのではないかと思っています。



――― あと、育成3年目だった高見澤郁魅選手が7月に支配下登録され、ファーム・リーグでは打率.321という好成績を挙げました。



村田 そうですね。ただ、支配下になって2週間ぐらい調子を崩したんです。聞けば「結果を出さないといけない」と強く思っていたようです。単に結果を出すのではなく、（高見澤）郁魅の場合は『こうやって打つ』と決めた中で、結果がついてきました。だから、まず結果よりも『なにをやるのか』を大事にしようという話はしましたね。このピッチャーは、こう攻略する。あとは当たったら、「行先はボールに聞いてください」でいい。とにかく自分の長所を出す、こうやって仕掛けるんだ、こういう姿勢で野球するんだってことに特化しよう。最後は「あともう一段、上を目指すんだったら覚醒するしかないぞ」って伝えました。まだまだ課題はありますが、大学に進んでいれば3年生の年に、これだけの成績を残せるのは非常に評価できると思います。



――― あとはショートからコンバートした森敬斗選手を、ファームではセンターで使い続けました。シーズン後半はいい動きをしていましたが、森選手の成長をどのようにご覧になりましたか。



村田 最初はショートに未練を残していたようですが、途中からはセンターに集中してくれました。守備範囲は抜群ですし、これは無理だろうなという飛球をキャッチしてくれて、何度もチームを救ってくれました。ショート時代からそうですが、（森）敬斗は、試合の流れを変えてくれるプレーヤーですし、そういう星のもとに生まれた選手だと思うので、あとはそれをどう上手く使うのかは、一軍も含め私たちの裁量だと思います。バッティングにしても「強く打ちたい」から「確実に打ちたい」に変わって来て、逆方向のゴロアウト、フライアウトが増えましたし、何とか当てて自分も残る、というバッティングもできるようになりました。必死さが伝わってくる打席も増え、彼にとって今年1年間は苦しかっただろうけど、大きな経験、成長の期間になったと思います。そろそろ勝負できるタイミングにきたかなと。







相手への野次が消えたベンチ…村田二軍監督が説いた“勝者の条件”

[caption id="attachment_294941" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じた村田修一二軍監督【写真：編集部】[/caption]











――― 村田監督の話を聞いていると、個の成長はもちろん、チームとしてバラバラにならず、味方はもちろん相手のことも考えてプレーできる集団になれたようですね。



村田 そうですね。とくにベンチの雰囲気は変わりましたね。僕が就任した当初は、相手チームを野次る選手が少なからずいたのですが、今はそれがなくなりました。私は最初に言ったんです。「いや、そうじゃないよ」って。相手がいて初めて競争ができるわけであって、相手を野次でへこまして勝とうとするなんて、絶対に勝者の考え方じゃない。相手が強いと思ったら、「それ以上に努力をして超えて行こう。それが本当のチーム力になるし、本当の個の能力になるはずだから、相手をけなすとか、そういうことはやめよう。そこを肝に銘じてベンチに入って野球をして欲しい」と伝えました。



――― スポーツは相手がいなければ成立しません。そこにはリスペクトが必要。



村田 ええ。真剣勝負の世界、相手をリスペクトできなければ、野球選手としては伸びていかないでしょうし、人としてどうなのか、ということをまず考えて欲しい。でも今は、皆が理解をしてくれて、そういうことが本当になくなりましたね。



――― では、最後に1年間頑張ってくれた若い選手たちに今、言葉を掛けてあげるとしたら、何と言ってあげたいですか。



村田 ファーム・リーグで優勝したからといって、ここで終わりというわけではありません。彼らには常に前進するという気持ちを忘れず、これからも過ごしていって欲しいと思います。誰しも入団会見の時「一軍で活躍します。横浜スタジアムでプレーしたい」と語っていたはずですし、その気持ちを忘れず努力を重ねてもらいたいですね。



私たちはそれをサポートするだけです。先頭で首根っこを持って「行くぞ！」という感じじゃなく、羊飼いのように皆を同じ方向に向かせ、「そっちじゃない、この道を進んでくれ」と、行く道を間違えないようにフォローしていければと思っています。とにかく常に向上心を持って、野球に、そして人生に取り組んでいって欲しいと思います。



――― 以前、入来コーチに「一番お酒が美味しい瞬間はいつですか？」と、聞いたとき「そりゃ、ファームから上に行った選手が活躍した時ですよ！」と、おっしゃっていたのですが、やっぱり村田監督も……。



村田 もちろんです。それに勝る酒の肴はありませんよ(笑)。そんな肴が増えるように、これからも頑張っていきたいですね。





【著者プロフィール】

石塚 隆 (いしづか・たかし)

1972年、神奈川県出身。フリーランスライター。プロ野球などのスポーツを中心に、社会モノやサブカルチャーなど多ジャンルにわたり執筆。web Sportiva／週刊プレイボーイ／週刊ベースボール／集英社オンライン／文春野球／ベースボールチャンネル／etc...。現在Number Webにて横浜DeNAベイスターズコラム『ハマ街ダイアリー』連載中。趣味はサーフィン＆トレイルランニング。鎌倉市在住

















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【了】