







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、タリック・スクーバル投手がFAになる見込みとなっている。半年間の在籍で早々に移籍するという見方もあるが、本人は現段階では居心地の良さを感じているかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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スクーバルは今季のトレード期限でドジャースに加わると、レギュラーシーズンでは10登板、5勝2敗、防御率2.61といった数字をマーク。ポストシーズンではナリーグ地区シリーズ第1戦を任され、6回1失点、被安打2、四球2、7奪三振の好投で勝利投手になっている。



そのスクーバルについて、同メディアは「加入からまだ2か月近くしか経っていないにもかかわらず、すっかり馴染んでいるようだ。その何よりの証拠が、地区シリーズ突破後の祝勝会での姿だ。祝勝会について聞かれた彼は『もう待ちきれないよ！』と言いながら、両手にそれぞれ持ったバドワイザーを一気に飲み干した」と言及。



その上で、「他球団に引けを取らない条件を提示すれば、そして球団の資金力を考えれば、こうした瞬間や勝利の積み重ねによって、ドジャースとの再契約が予想される結果となっていく。今後、多くのことが変わる可能性はあり、様々な要因も絡んでくる。しかし、彼は既にチームの一員として完全に溶け込んでおり、ポストシーズンが進むにつれて、その関係はさらに続いていくかもしれない」との見解を示している。











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