







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズの櫻井ユウヤ内野手が12日、都城運動公園野球場で行われた中日ドラゴンズとのみやざきフェニックス・リーグに「4番・二塁」でスタメン出場。4回に先制ソロ本塁打を放った。



両チーム無得点で迎えた4回、先頭で打席に入った櫻井は、中日先発・櫻井頼之介投手と対戦。初球のストレートを力強く振り抜くと、打球は左翼スタンドへ飛び込んだ。同姓同士の“櫻井対決”を制し、ロッテに先制点をもたらした。



櫻井は2025年ドラフト4位で昌平高からロッテに入団した19歳。ルーキーイヤーの今季は一軍6試合に出場して打率.083。ファームでは102試合に出場し、打率.245、6本塁打、43打点を記録した。



試合は櫻井の一発でロッテが先制したものの、中日が5回に同点とすると、6回に3点を勝ち越し。ロッテはその後得点を奪えず、1-4で敗れた。

































【動画】“櫻井対決”を制す！櫻井ユウヤの豪快弾がこちら

DAZNベースボールのXより













マリーンズの未来



ドラ4ルーキー・櫻井ユウヤ

ストレートを力強く振り抜いた



⚾️ロッテ×中日（フェニックス・リーグ）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】