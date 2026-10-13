アトレティコ・マドリードのディエゴ・シメオネ監督は、チャンピオンズリーグ（CL）のマンチェスター・ユナイテッド戦に向けて気を引き締めた。12日、スポーツメディア『ESPN』が伝えている。

アトレティコ・マドリードは、10日に行われたラ・リーガ第8節でアラベスを2－1で下し、リーグ戦4連勝と好調を維持している。一方で、CLではリーグフェーズ第1節でリヴァプールと対戦し、1－2で敗戦。決勝トーナメント進出を見据えると、第2節では勝ち点3がほしいところだ。対戦相手であるマンチェスター・ユナイテッドは、第1節のサバフ戦に勝利して以降は公式戦2分け2敗と未勝利が続いており、不調に陥っている。

しかし、シメオネ監督はマンチェスター・ユナイテッドについて、「我々は敵陣で激しくプレスをかけ、素早くマークし、スピードのある選手たちの揃うチームと対戦する」とし、「彼らは昨シーズンと同じ強みを発揮している。引き分けが多かったり、最近の成績こそ良くはないが、彼らは強豪だ」と評価し、試合に向けて気を引き締めた。

また、アトレティコ・マドリードのスロバキア代表DFダヴィド・ハンツコも「世界最高峰のプレミアリーグで、彼らは昨シーズン、すばらしい成績を残した。シーズン序盤に調子が上がっていないけど、彼らにはポジティブな要素がたくさんある。優れた選手たちが揃い、強豪であることに疑いはない。勝つためには100パーセントを出し切らないといけないよ」と、シメオネ監督と同様に、苦しんでいるとはいえ決して油断してはいけないと意気込みを示した。

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