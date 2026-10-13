リールに所属するフランス人FWオリヴィエ・ジルーが、古巣であるアーセナルとの対戦について喜びを口にした。12日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

現在40歳のジルーは、2012年7月から2018年1月までアーセナルに所属していた。同クラブでは公式戦通算253試合に出場して105ゴール38アシストを記録。攻撃の中心を担い、3度のFAカップ制覇などに貢献した。そんなジルーが所属するリールは、13日に行われるチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第2節で敵地にてアーセナルと対戦する。

ジルーは古巣との対戦を前にした会見で、「アーセナルはキャリアの重要な部分を占めるクラブだ。だが、2018年のワールドカップに出場するためには、アーセナルを退団せざるをなかった。クラブを去るときは本当に悲しかったが、そうするしかなかった。キャリアにおいて最も難しい決断の一つだったが、その後のキャリアのために必要な、そして重要な選択だったよ」とアーセナル退団を振り返った。

そして、ミケル・アルテタ監督とともにプレーした経験を持つジルーは、「だからこそ、40歳になったいま、母国のクラブの一員として帰ってきて、ミケル・アルテタが率いるアーセナルと対戦できるのはとてもすばらしいことだよ。まさに恵みだ。僕がずっと望んでいたことだし、本当に幸運だと思う」と、古巣との対戦について喜びを語った。

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