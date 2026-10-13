キリンホールディングスのヘルスサイエンス研究所はこのほど、「赤ちゃんラボ5.0」に法人会員として加盟。10月13日より、噛んで食べる子ども向けサプリメント「キリン つよいぞ!ムテキッズタブレット+バリアビタミンC」のサンプリングを実施する。

「赤ちゃんラボ5.0」は、発達認知科学の知見を基盤に、子どもたちが幸せに暮らし、成長し、社会の一員として活躍していくために必要な研究や商品、社会基盤について探求する一般社団法人。キリンは「赤ちゃんラボ5.0」との連携を通じて、乳幼児期の健やかな成長や健康に関する啓発活動を推進するとともに、子どもとその保護者を支える新たな取り組みを展開している。

その一環として今回は、3歳以上の子を持つ「赤ちゃんラボ5.0」登録会員を対象に、「プラズマ乳酸菌」入りの噛んで食べる子ども向け新サプリメント「キリン つよいぞ!ムテキッズタブレット+バリアビタミンC」のサンプリングを実施する。親子で気軽に取り入れられる商品の提供を通じて、幼児期の体調管理に対する理解促進を図るとともに、両者が有する知見を生かしながら、子どもの健康に関する啓発を推進していくという。

実施期間は10月中旬～11月下旬。対象家庭へ商品を発送・体験後、WEBアンケート形式にて実施する。