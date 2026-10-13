ヘタフェは元スペイン代表MFダニ・パレホの獲得を検討しているようだ。12日、スペインメディア『マルカ』などが報じている。

現在ヘタフェは、昨シーズンまでレアル・マドリードに所属していたスペイン代表DFダニエル・カルバハルの獲得に迫っていると伝えられているが、さらなる実力者を補強を目指している模様。『マルカ』によると、パレホがヘタフェの補強候補として浮上しており、ジャーナリストのロベルト・ゴメス氏も「カルバハルとともに加入することになるだろう」と主張している。

また、スペインメディア『アス』も「ヘタフェはハイレベルな選手を獲得して中盤を強化しようとしている」と指摘しつつ、パレホが獲得リストに名を連ねていることを報じている。

現在37歳のパレホは、レアル・マドリードの下部組織出身。クイーンズ・パーク・レンジャーズへのレンタル移籍を経て、2009年にヘタフェに完全移籍で加入すると、2シーズンの在籍で80試合出場11ゴール11アシストを記録した。

その後は9シーズンに渡りバレンシアで活躍すると、2020年夏にビジャレアルへ活躍の場を移し、2025－26シーズン限りで同クラブを退団。現在はフリーエージェントとなっている。ラ・リーガ通算558試合出場を誇るベテランが約17年ぶりの古巣復帰を果たすことになるのだろうか。