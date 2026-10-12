「チームで最も効果的な投手」菅野智之、12勝でロッキーズ最多勝！　今オ…









菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズに所属する37歳の菅野智之投手は、今季12勝12敗の成績でチーム最多勝となり、今オフにフリーエージェント（FA）となる見通しだ。球団が取り組むべきオフの課題を特集した記事の中で、菅野の働きを評価していると米公式サイト『MLB.com』が報じている。

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同メディアのトーマス・ハーディング記者は、投手陣の補強について「2026年のFA補強は明暗が分かれた」とした上で、「菅野はチームで最も効果的な投手だったが、後半戦に失速した」と分析した。



同じくFAで加入したホセ・キンタナ投手は左ひじの故障で5カ月離脱し、マイケル・ローレンゼン投手は不振で8月に放出されている。



同メディアによると「全員がFAとなる見込みで、ドミニカ共和国のウィンターリーグでリセイに参加予定のキンタナが最も復帰の可能性が高い」という。











ポール・デポデスタ編成本部長は、3人が契約に応じたことを、ロッキーズが「挑戦に向かって走ってくる」投手を見つけられる証しと受け止めている。



ただし、ロッキーズの先発防御率6.28はメジャー最下位。同メディアは、ストライクを投げられるという評判を持つ30代のベテラン3人以上の補強ができるかが焦点だと指摘した。



菅野は1年総額510万ドル（約8億1000万円）の契約でロッキーズに加入。



なお、菅野の12勝は2021年に12勝11敗を記録したヘルマン・マルケス投手以来の球団最多で、12勝を挙げた投手としては球団史上最年長だった。



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