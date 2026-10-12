「あんな桐谷さん見たの初めて」――きょう12日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』の2時間SP(21:00～)では、がんの療養生活を続ける桐谷さんの現在に密着。株主優待一辺倒だった生活にも、新たな変化が訪れる。

スーパーのお惣菜に感動

これまであまり口にすることのなかったスーパーのお惣菜を食べ、その味に感動する桐谷さん。また、普段はなるべく現金を使わず、株主優待を駆使して暮らしているが、今回は「現金でしか支払いができなくても食べたい」という味とも再会する。

その味を口にするのは、実に18年ぶり。株主優待一辺倒だった生活の中で生まれた、新たな変化が映し出される。

“大ファン”を前に見せた意外な反応

さらに、慌ただしい日々を送る桐谷さんの前に、“大ファン”を名乗る人物が現れる。

桐谷さんへの思いを熱く語るその人物。その熱量を真正面から受け止めた桐谷さんは、これまで番組であまり見せてこなかった反応を見せる。

その様子を見たマツコ・デラックスも「あんな桐谷さん見たの初めて…」と驚く。

療養生活を続ける中、株主優待だけではない新たな楽しみや出会いに触れる桐谷さん。長年番組が追い続けてきた生活に、どのような変化が起きているのか。

【編集部MEMO】

桐谷広人氏は、1949年広島県生まれ。元プロ棋士で、現在は個人投資家として活動。株主優待を徹底的に活用する生活が日本テレビ系『月曜から夜ふかし』で紹介され、人気を集めている。

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