仕事終わりの飲み会と、日々のジム通い。どちらを優先するかは人それぞれですが、誘いを断ってまでジムに通う人を見ると、「ストイックだな～」と感心してしまいますよね。

今回は、人気漫画「#ジムに通えば」から、ジム通いストイックに通う主人公に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

ジムに通えばクイズ「毎日ジムに通う本当の目的は?」

同期から「今日飲みに行こうぜ」と誘われた主人公。しかし、「ジムに行くから」と誘いを断ります。

「ストイックだな」と感心する同期に、「また誘って」と返す男性。たしかにジムには通っているものの、実はその目的は筋トレではないようで……。

さて、男性がジムに通う本当の目的は何なのでしょうか?

① ジムのサウナ

② ジムのプロテインバー

③ ジムのトレーナー

・・・・・・・・・・・・・・

✅毎日ジムに通う本当の理由は……こちら!

・・・・・・・・・・・・・・

※答えはこの記事の最後にあります。

最近のジムは「リゾート化」している!?

ジムと聞くと、筋トレやランニングなど、体を鍛える場所というイメージが強いもの。でも、運動だけでなく、気分転換やリフレッシュのために足を運ぶ人もいるのではないでしょうか。

仕事終わりの過ごし方も人それぞれ。誰かと飲みに行くのも楽しいですが、自分だけの時間を満喫するのもいいですよね。

▶なお、今回の答えは① ジムのサウナ でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!