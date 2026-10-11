セリエA第6節が11日に行われ、コモとローマが対戦した。

昨シーズンのリーグ戦で躍進したコモは、5試合を消化して3勝1分1敗の序盤戦。前節はフロジノーネに敗戦し、今季初黒星を喫した。対するローマは、リーグ戦4連勝スタート。首位決戦となった前節のインテル戦は2点先行したものの、同点に追いつかれ勝ち点「1」を分け合うことになった。

ともに今季のUEFAチャンピオンズリーグ（CL）に参戦しているチーム同士の一戦は、お互いに序盤からチャンスを作ると、ローマは今シーズン初出場のロレンツ・ペッレグリーニのシュートが右ポストを叩くシーンを作ると、パウロ・ディバラ、ドニエル・マレンを中心に先制点を目指す。

対するコモも、自陣から丁寧にパスをつなぎつつ、時折アサン・ディアオを起点に速攻を繰り出したものの、両チーム得点は奪えず、スコアレスで試合を折り返す。

迎えた53分、ローマのマレンが一発退場。ボールを取り返しに行った際、コモのカイキ・ブルーノへ対し足裏を見せた危険なタックルをしたとしてレッドカードが提示。ローマは約40分間を数的不利で戦うことを余儀なくされる。コモは敵陣でのプレータイムを増やすが、試合の均衡が破れることなく、終盤戦へ突入する。

その後も、コモはニコラス・パスを中心に攻勢を強め、シュートを放つがローマGKピエルルイジ・ゴッリーニの牙城は崩せず。そのまま試合終了の笛が鳴り、0－0でタイムアップとなった。

両チームともに次戦はCLのリーグフェーズ第2節となり、コモは14日に敵地でフェイエノールトと、ローマは同日にホームでレアル・マドリードとそれぞれ対戦する。

【スコア】

コモ 0－0 ローマ